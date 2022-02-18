https://arabic.sputniknews.com/20220218/كانت-سببا-في-الحرب-بينهما-العراق-يراجع-اتفاقية-الجزائر-مع-إيران-1058820657.html
كانت سببا في الحرب بينهما... العراق يراجع اتفاقية الجزائر مع إيران
كانت سببا في الحرب بينهما... العراق يراجع اتفاقية الجزائر مع إيران
تناقش الحلقة أبعاد ورشة العمل التي بدأت في بغداد بمشاركة فريق حكومي عراقي من خبراء بالأمن والدفاع ودبلوماسيين وغيرهم لبحث بنود "اتفاقية الجزائر" بين العراق... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T15:00+0000
2022-02-18T15:00+0000
2022-02-18T15:00+0000
راديو
بانوراما
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كانت سببًأ في الحرب بينهما ... العراق يراجع اتفاقية الجزائر مع إيران
كانت سببًأ في الحرب بينهما ... العراق يراجع اتفاقية الجزائر مع إيران
الورشة التي ترأسها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي من المقرر أن تقوم بمراجعة قانونية وسياسية شاملة للاتفاقية والتطرق للمشكلات المتعلقة بالأنهر المشتركة بين البلدين، إضافة لبحث قضايا ترسيم الحدود البرية والبحرية والمخافر الحدودية البرية.الكاتب والمحلل السياسي، محمد الفيصل، أعرب عن أن الاتفاقية تتضمن بنودا غير مرضية لكلا الطرفين، وبقيت لسنوات طويلة دون إعادة تنظيم.كما لفت الفيصل إلى أنإعداد وتقديم: فهيم الصوراني...التفاصيل في الملف الصوتي...
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فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فهيم الصوراني
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103958/64/1039586408_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_ede991661e666e5117938b45787b4fb9.jpg
راديو, بانوراما, аудио
كانت سببا في الحرب بينهما... العراق يراجع اتفاقية الجزائر مع إيران
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تناقش الحلقة أبعاد ورشة العمل التي بدأت في بغداد بمشاركة فريق حكومي عراقي من خبراء بالأمن والدفاع ودبلوماسيين وغيرهم لبحث بنود "اتفاقية الجزائر" بين العراق وإيران الموقعة عام 1975.
الورشة التي ترأسها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي من المقرر أن تقوم بمراجعة قانونية وسياسية شاملة للاتفاقية والتطرق للمشكلات المتعلقة بالأنهر المشتركة بين البلدين، إضافة لبحث قضايا ترسيم الحدود البرية والبحرية والمخافر الحدودية البرية.
الكاتب والمحلل السياسي، محمد الفيصل، أعرب عن أن الاتفاقية تتضمن بنودا غير مرضية لكلا الطرفين، وبقيت لسنوات طويلة دون إعادة تنظيم.
"العلاقات الجيدة بين البلدين من شأنها أن تساعد في التوصل إلى تفاهمات تراعي المصالح المشتركة لكل منهما".
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
التفاصيل في الملف الصوتي...