https://arabic.sputniknews.com/20220218/لوكاشينكو-يقول-لبوتين-إنه-سعيد-بإضعاف-النخبة-الغربية-بزيارته-لروسيا-1058814612.html
لوكاشينكو يقول لبوتين إنه سعيد "بإضعاف النخبة الغربية" بزيارته لروسيا
لوكاشينكو يقول لبوتين إنه سعيد "بإضعاف النخبة الغربية" بزيارته لروسيا
قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مازحا في لقاء مع فلاديمير بوتين إنه سعيد بـ "إضعاف النخبة الغربية" بزيارته. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T13:35+0000
2022-02-18T13:35+0000
2022-02-18T13:35+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو
فلاديمير بوتين
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قال لوكاشينكو: "أنا سعيد أيضًا بلقائك، على الأقل لإضعاف النخبة الغربية قليلاً، كما آمل، مع شعبي. هناك حقًا شيء نتحدث عنه".ويعقد اجتماع الرئيسين، اليوم الجمعة، في موسكو. ويناقش القادة العلاقات الروسية البيلاروسية، والشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى قضايا الساعة المتعلقة بالأمن الأوروبي.وكان الرئيس الروسي قد التقى مع المستشار الألماني والرئيس البرازيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع. قبل ذلك، كان قادة الأرجنتين والمجر وكازاخستان وفرنسا في زيارات عمل لروسيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, ألكسندر لوكاشينكو, فلاديمير بوتين
لوكاشينكو يقول لبوتين إنه سعيد "بإضعاف النخبة الغربية" بزيارته لروسيا
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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مازحا في لقاء مع فلاديمير بوتين إنه سعيد بـ "إضعاف النخبة الغربية" بزيارته.
قال لوكاشينكو: "أنا سعيد أيضًا بلقائك، على الأقل لإضعاف النخبة الغربية قليلاً، كما آمل، مع شعبي. هناك حقًا شيء نتحدث عنه".
ويعقد اجتماع الرئيسين، اليوم الجمعة، في موسكو. ويناقش القادة العلاقات الروسية البيلاروسية، والشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى قضايا الساعة المتعلقة بالأمن الأوروبي.
وكان الرئيس الروسي قد التقى مع المستشار الألماني والرئيس البرازيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع. قبل ذلك، كان قادة الأرجنتين والمجر وكازاخستان وفرنسا في زيارات عمل لروسيا.