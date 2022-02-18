https://arabic.sputniknews.com/20220218/محكمة-هندية-تقضي-بإعدام-38-مسلما-متهمين-بسلسلة-تفجيرات-1058789125.html
محكمة هندية تقضي بإعدام 38 مسلما متهمين بسلسلة تفجيرات
محكمة هندية تقضي بإعدام 38 مسلما متهمين بسلسلة تفجيرات
قال محامون إن محكمة هندية قضت، اليوم الجمعة، بإعدام 38 مسلما وبالسجن المؤبد على 11 آخرين بعد إدانتهم في سلسلة تفجيرات بمدينة أحمد آباد عام 2008 أسفرت عن مقتل... 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T08:01+0000
2022-02-18T08:01+0000
2022-02-18T08:01+0000
العالم
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وهزت التفجيرات ولاية جوجارات، غربي الهند، حيث يعتقد أن أعمال شغب بين الهندوس والمسلمين عام 2002 أزهقت أرواح آلاف معظمهم من المسلمين.كانت جماعة تُدعى (المجاهدون الهنود) قد أعلنت مسؤوليتها عن التفجيرات التي وقعت في 26 يوليو/ تموز 2008.وقال المحامي خالد شيخ لرويترز "سعينا للحصول على أحكام مخففة للمدانين لأنهم قضوا بالفعل أكثر من 13 عاما في السجن... لكن المحكمة قضت بالإعدام لغالبيتهم. سنطعن بالتأكيد على الحكم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
محكمة هندية تقضي بإعدام 38 مسلما متهمين بسلسلة تفجيرات
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قال محامون إن محكمة هندية قضت، اليوم الجمعة، بإعدام 38 مسلما وبالسجن المؤبد على 11 آخرين بعد إدانتهم في سلسلة تفجيرات بمدينة أحمد آباد عام 2008 أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصا.
وهزت التفجيرات ولاية جوجارات، غربي الهند، حيث يعتقد أن أعمال شغب بين الهندوس والمسلمين عام 2002 أزهقت أرواح آلاف معظمهم من المسلمين.
كانت جماعة تُدعى (المجاهدون الهنود) قد أعلنت مسؤوليتها
عن التفجيرات التي وقعت في 26 يوليو/ تموز 2008.
وقال محام عن المتهمين إنهم سيستأنفون الحكم أمام محكمة أعلى.
وقال المحامي خالد شيخ لرويترز "سعينا للحصول على أحكام مخففة للمدانين لأنهم قضوا بالفعل أكثر من 13 عاما في السجن... لكن المحكمة قضت بالإعدام لغالبيتهم. سنطعن بالتأكيد على الحكم".