https://arabic.sputniknews.com/20220218/مضيفة-طيران-تكشف-سبب-منع-المسافرين-من-تغيير-أماكنهم-على-متن-الطائرة-فيديو-1058814120.html
مضيفة طيران تكشف سبب منع المسافرين من تغيير أماكنهم على متن الطائرة... فيديو
مضيفة طيران تكشف سبب منع المسافرين من تغيير أماكنهم على متن الطائرة... فيديو
كشفت مضيفة طيران من مخاطر تغيير المسافرين على الطائرات لأماكنهم دون إعلام أحد المضيفين. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T13:26+0000
2022-02-18T13:26+0000
2022-02-18T13:26+0000
مجتمع
نقل المسافرين
الرحلات الجوية
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وقالت المضيفة سيرينيتي هالي، التي تعمل ضمن شركة الطيران الأمريكية " American Airlines "، في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تيك توك"، إنه لا ينبغي تغيير المقاعد على متن الطائرة أبدا دون إخبار الطاقم، وذلك لسبب خطير.ووفقا لهالي، فإن تغيير بعض المسافرين لمقاعدهم على الطائرات قبل إقلاع الرحلة قد يتسبب في قيام الطائرة بهبوط اضطراري بسبب طريقة توزيع الوزن، وقد يصل الأمر إلى تحطم الطائرة.وقالت هالي: "هذه حقيقة سريعة وممتعة عن الطائرات ولماذا لا ينبغي تغيير مقعدك دون سؤال المضيفة. قبل الإقلاع، نقوم دائما بما يسمى الوزن والتوازن فقط للتأكد من أن الوزن جيد على متن الطائرة والتوازن على ما يرام للإقلاع. ولذلك عندما تقوم بتغيير مقعدك، فإنك في الواقع تقوم بتغيير ميزان الطائرة، لذا تأكد من أن تسأل دائما".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, نقل المسافرين, الرحلات الجوية
مضيفة طيران تكشف سبب منع المسافرين من تغيير أماكنهم على متن الطائرة... فيديو
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كشفت مضيفة طيران من مخاطر تغيير المسافرين على الطائرات لأماكنهم دون إعلام أحد المضيفين.
وقالت المضيفة سيرينيتي هالي، التي تعمل ضمن شركة الطيران الأمريكية " American Airlines "، في مقطع فيديو عبر حسابها على موقع "تيك توك"، إنه لا ينبغي تغيير المقاعد على متن الطائرة أبدا دون إخبار الطاقم، وذلك لسبب خطير.
ووفقا لهالي، فإن تغيير بعض المسافرين لمقاعدهم على الطائرات قبل إقلاع الرحلة قد يتسبب في قيام الطائرة بهبوط اضطراري بسبب طريقة توزيع الوزن، وقد يصل الأمر إلى تحطم الطائرة.
وقالت هالي: "هذه حقيقة سريعة وممتعة عن الطائرات ولماذا لا ينبغي تغيير مقعدك دون سؤال المضيفة. قبل الإقلاع، نقوم دائما بما يسمى الوزن والتوازن فقط للتأكد من أن الوزن جيد على متن الطائرة والتوازن على ما يرام للإقلاع. ولذلك عندما تقوم بتغيير مقعدك، فإنك في الواقع تقوم بتغيير ميزان الطائرة، لذا تأكد من أن تسأل دائما".