https://arabic.sputniknews.com/20220218/موسكو-ترفع-حالة-التأهب-بسبب-خطورة-الطقس-إلى-المستوى-الأصفر-1058811647.html
موسكو ترفع حالة التأهب بسبب خطورة الطقس إلى المستوى "الأصفر"
موسكو ترفع حالة التأهب بسبب خطورة الطقس إلى المستوى "الأصفر"
أعلن مركز الأرصاد الجوية في روسيا، رفع حالة التأهب بشأن خطورة حالة الطقس في العاصمة موسكو وضواحيها إلى المستوى "الأصفر". 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T12:19+0000
2022-02-18T12:19+0000
2022-02-18T12:19+0000
روسيا
موسكو
أخبار المناخ في العالم
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وقال المركز في بيان "الطقس يحتمل أن يكون خطيرا"، لافتا إلى أنه تم رفع حالة التأهب إلى المستوى "الأصفر".وأشار إلى أن سرعة الرياح في موسكو والمناطق المحيطة بها ستصل إلى 15-18 مترا في الثانية.وأوضح البيان أن التحذير من خطورة الطقس ساري المفعول من الساعة 3:00 صباحا يوم السبت وحتى الساعة 3:00 صباح من يوم الاثنين المقبل بالتوقيت المحلي.
https://arabic.sputniknews.com/20210213/روسيا-تسجل-أكبر-نسبة-تساقط-ثلوج-في-موسكو-منذ-50-عاما-فيديو-1048106956.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, موسكو, أخبار المناخ في العالم
موسكو ترفع حالة التأهب بسبب خطورة الطقس إلى المستوى "الأصفر"
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أعلن مركز الأرصاد الجوية في روسيا، رفع حالة التأهب بشأن خطورة حالة الطقس في العاصمة موسكو وضواحيها إلى المستوى "الأصفر".
وقال المركز في بيان
"الطقس يحتمل أن يكون خطيرا"، لافتا إلى أنه تم رفع حالة التأهب إلى المستوى "الأصفر".
وأشار إلى أن سرعة الرياح في موسكو والمناطق المحيطة بها ستصل إلى 15-18 مترا في الثانية.
وأوضح البيان أن التحذير من خطورة الطقس ساري المفعول من الساعة 3:00 صباحا يوم السبت وحتى الساعة 3:00 صباح من يوم الاثنين المقبل بالتوقيت المحلي.
13 فبراير 2021, 19:59 GMT