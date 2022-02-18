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https://arabic.sputniknews.com/20220218/وفاة-الكاتب-الصحفي-المصري-جلال-دويدار-رئيس-تحرير-الأخبار-الأسبق-1058812395.html
وفاة الكاتب الصحفي المصري جلال دويدار... رئيس تحرير "الأخبار" الأسبق
وفاة الكاتب الصحفي المصري جلال دويدار... رئيس تحرير "الأخبار" الأسبق
توفي، اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي المصري، جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة "الأخبار" الأسبق. 18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T12:52+0000
2022-02-18T12:52+0000
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أعلن خبر الوفاة، رئيس تحرير "الأخبار" الحالي، ووكيل نقابة الصحفيين، عبر حسابه في موقع "فيسبوك".وقال وكيل نقابة الصحفيين: "فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق".وأضاف: "الرجل الذي علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب، وكان خير سند ومعين، اللهم تغمده بواسع رحمتك والهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر".
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أخبار مصر الآن

وفاة الكاتب الصحفي المصري جلال دويدار... رئيس تحرير "الأخبار" الأسبق

12:52 GMT 18.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMED EL-SHAHED
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توفي، اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي المصري، جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة "الأخبار" الأسبق.
أعلن خبر الوفاة، رئيس تحرير "الأخبار" الحالي، ووكيل نقابة الصحفيين، عبر حسابه في موقع "فيسبوك".
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وقال وكيل نقابة الصحفيين: "فقدت أسرة تحرير الأخبار أستاذنا الأكبر جلال دويدار رئيس التحرير الأسبق".
وأضاف: "الرجل الذي علمنا كل ما نعرف ومنحنا الفرصة وفتح لنا الأبواب، وكان خير سند ومعين، اللهم تغمده بواسع رحمتك والهمنا وتلاميذه وأسرته الصبر".
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