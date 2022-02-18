https://arabic.sputniknews.com/20220218/-مراسل-سبوتنيك-اشتعال-خط-أنابيب-غاز-دروجبا-في-لوغانسك-إثر-انفجار-قوي-1058838426.html
مراسل "سبوتنيك": اشتعال خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك إثر انفجار قوي
مراسل "سبوتنيك": اشتعال خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك إثر انفجار قوي
18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T21:35+0000
2022-02-18T21:35+0000
2022-02-18T22:01+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
2022
الأخبار
ar_EG
مراسل "سبوتنيك": اشتعال خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك إثر انفجار قوي
21:35 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 22:01 GMT 18.02.2022)