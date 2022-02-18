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جمهورية دونيتسك تعلن تجدد القصف على بعض المناطق الحدودية
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مراسل "سبوتنيك": اشتعال خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك إثر انفجار قوي
مراسل "سبوتنيك": اشتعال خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك إثر انفجار قوي
18.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-18T21:35+0000
2022-02-18T22:01+0000
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مراسل "سبوتنيك": اشتعال خط أنابيب غاز دروجبا في لوغانسك إثر انفجار قوي

21:35 GMT 18.02.2022 (تم التحديث: 22:01 GMT 18.02.2022)
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- سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانية18:20 GMT
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