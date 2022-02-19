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https://arabic.sputniknews.com/20220219/أطقم-أنظمة-الصواريخ-الساحلية-لأسطول-البحر-الأسود-تجري-تدريبات-1058843827.html
أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية لأسطول البحر الأسود تجري تدريبات
أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية لأسطول البحر الأسود تجري تدريبات
تدربت أنظمة الصواريخ الساحلية لأسطول البحر الأسود "بال" و"باستيون" على الدفاع عن شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار من مجموعات السفن لعدو افتراضي في إطار... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T04:58+0000
2022-02-19T04:58+0000
رصد عسكري
أسطول البحر الأسود
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وقالت: "أجرت أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية بال وباستيون التابعة لأسطول البحر الأسود تمرينًا للدفاع عن أراضي شبه جزيرة القرم وساحل القوقاز في حالة التهديد بضربات صاروخية من مجموعات سفن العدو الافتراضي من البحر الأسود".وأضافت أن أطقم المنظومات الصاروخية سارت إلى المواقع المحددة ونشرت قاذفات واكتشفت وحددت وتتبعت الأهداف السطحية.تصرفت سفن أسطول البحر الأسود كعدو افتراضي. تم إطلاق صواريخ إلكترونية على الأهداف. وشارك في التدريبات أكثر من 500 عسكري ونحو 50 قطعة عتاد.
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رصد عسكري, أسطول البحر الأسود

أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية لأسطول البحر الأسود تجري تدريبات

04:58 GMT 19.02.2022
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورمناورات تكتيكية للقوات الصاروخية التابعة لأسطول بحر البلطيق باستخدام المنظومة الدفاعية الصاروخية "باستيون" المضادة للسفن في حقل التدريبات "خميليوفكا"
مناورات تكتيكية للقوات الصاروخية التابعة لأسطول بحر البلطيق باستخدام المنظومة الدفاعية الصاروخية باستيون المضادة للسفن في حقل التدريبات خميليوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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تدربت أنظمة الصواريخ الساحلية لأسطول البحر الأسود "بال" و"باستيون" على الدفاع عن شبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار من مجموعات السفن لعدو افتراضي في إطار التدريبات، حسبما أفادت إدارة دعم المعلومات بأسطول البحر الأسود.
وقالت: "أجرت أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية بال وباستيون التابعة لأسطول البحر الأسود تمرينًا للدفاع عن أراضي شبه جزيرة القرم وساحل القوقاز في حالة التهديد بضربات صاروخية من مجموعات سفن العدو الافتراضي من البحر الأسود".
وأضافت أن أطقم المنظومات الصاروخية سارت إلى المواقع المحددة ونشرت قاذفات واكتشفت وحددت وتتبعت الأهداف السطحية.
تصرفت سفن أسطول البحر الأسود كعدو افتراضي. تم إطلاق صواريخ إلكترونية على الأهداف. وشارك في التدريبات أكثر من 500 عسكري ونحو 50 قطعة عتاد.
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