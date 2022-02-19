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أمير قطر يستقبل الرئيس الجزائري في الدوحة غدا
أمير قطر يستقبل الرئيس الجزائري في الدوحة غدا
يزور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، العاصمة القطرية الدوحة، غدا الأحد، وسيكون في استقباله ‏أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.‏ 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T16:45+0000
2022-02-19T16:45+0000
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
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وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن "زيارة تبون تأتي تلبية لدعوة أمير قطر، وتندرج في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها بين قيادتي قطر والجزائر وشعبيهما".وخلال زيارته لقطر، سيشارك الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الدوحة.وتعتبر قطر هي ثالث دولة عربية يزورها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد زيارته كل من مصر وتونس.وكان أول لقاء جمع بين الرئيس الجزائري وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شهر فبراير/ شباط قبل عامين خلال زيارة رسمية قام بها الأخير للجزائر.
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي

أمير قطر يستقبل الرئيس الجزائري في الدوحة غدا

16:45 GMT 19.02.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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يزور الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، العاصمة القطرية الدوحة، غدا الأحد، وسيكون في استقباله ‏أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.‏
وذكر بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أن "زيارة تبون تأتي تلبية لدعوة أمير قطر، وتندرج في إطار تعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها بين قيادتي قطر والجزائر وشعبيهما".
وخلال زيارته لقطر، سيشارك الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، المنعقدة في الدوحة.
وتعتبر قطر هي ثالث دولة عربية يزورها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد زيارته كل من مصر وتونس.
وكان أول لقاء جمع بين الرئيس الجزائري وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في شهر فبراير/ شباط قبل عامين خلال زيارة رسمية قام بها الأخير للجزائر.
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