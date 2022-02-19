https://arabic.sputniknews.com/20220219/الجيش-العراقي-يتخذ-إجراء-جديدا-على-الحدود-مع-سوريا-1058880990.html
الجيش العراقي يتخذ إجراء جديدا على الحدود مع سوريا
الجيش العراقي يتخذ إجراء جديدا على الحدود مع سوريا
أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات جديدة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين إلى البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T21:56+0000
2022-02-19T21:56+0000
2022-02-19T21:56+0000
العراق
أخبار سوريا اليوم
الجيش العراقي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد الفرقة العشرين في الجيش العراقي، العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي، اليوم، إعلانه فتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين.وقال الربيعي إن "هناك تغييرا مستمرا بالخطط تبعاً للوضع الميداني، وآخر ما أنجزناه تمثل بفتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين".والشهر الماضي زار رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الحدود العراقية - السورية واجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى لمتابعة وضع الحدود العراقية السورية وأصدر عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود، بحسب الوكالة.وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "القوات العراقية تعتمد على نفسها في تحصين الحدود وأن تعليمات رئيس الوزراء واضحة بوجوب الرد بحزم على أي محاولات بالتعرض للأراضي العراقية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار سوريا اليوم, الجيش العراقي
الجيش العراقي يتخذ إجراء جديدا على الحدود مع سوريا
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أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، اتخاذ إجراءات جديدة على الحدود مع سوريا لمنع تسلل الإرهابيين إلى البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية
عن قائد الفرقة العشرين في الجيش العراقي، العميد الركن أثير حمزة جاسم الربيعي، اليوم، إعلانه فتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين.
وقال الربيعي إن "هناك تغييرا مستمرا بالخطط تبعاً للوضع الميداني، وآخر ما أنجزناه تمثل بفتح نقاط جديدة على الحدود بين محافظة نينوى وسوريا لتعزيز خطوط الصد ومنع تسلل الإرهابيين".
وأضاف أن "الجهد الهندسي في الفرقة العشرين مستمر بدوره في تنفيذ أعمال التحصينات والتحكيمات".
والشهر الماضي زار رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الحدود العراقية - السورية واجتمع بقيادات عمليات غرب نينوى لمتابعة وضع الحدود العراقية السورية وأصدر عدة توجيهات تتعلق بأمن الحدود، بحسب الوكالة.
وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، إن "القوات العراقية تعتمد على نفسها في تحصين الحدود وأن تعليمات رئيس الوزراء واضحة بوجوب الرد بحزم على أي محاولات بالتعرض للأراضي العراقية".