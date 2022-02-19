https://arabic.sputniknews.com/20220219/الطوارئ-الروسية-إرسال-أول-قطار-لاجئين-من-لوغانسك-ودونيتسك-من-روستوف-إلى-فاورونيج-1058872665.html
الطوارئ الروسية: إرسال أول قطار ينقل لاجئي لوغانسك ودونيتسك من روستوف إلى فارونيج
الطوارئ الروسية: إرسال أول قطار ينقل لاجئي لوغانسك ودونيتسك من روستوف إلى فارونيج
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إرسال أول قطار ينقل لاجئي لوغانسك ودونيتسك من منطقة روستوف إلى فارونيج. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T17:20+0000
2022-02-19T17:20+0000
2022-02-19T17:41+0000
روسيا
العالم
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قال القائم بأعمال وزارة الطوارئ في روسيا، ألكسندر تشوبريان، إن أول قطار يقل لاجئي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قد غادر بالفعل إلى منطقة فارونيج.وأضاف تشوبريان للصحفيين: "اليوم أرسلنا أول قطار من روستوف وفيه 500 شخص، إلى نقطة إقامة مؤقتة في فارونيج".واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجّه القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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الطوارئ الروسية: إرسال أول قطار ينقل لاجئي لوغانسك ودونيتسك من روستوف إلى فارونيج
17:20 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 17:41 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن إرسال أول قطار ينقل لاجئي لوغانسك ودونيتسك من منطقة روستوف إلى فارونيج.
قال القائم بأعمال وزارة الطوارئ في روسيا، ألكسندر تشوبريان، إن أول قطار يقل لاجئي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قد غادر بالفعل إلى منطقة فارونيج.
وأضاف تشوبريان للصحفيين: "اليوم أرسلنا أول قطار من روستوف وفيه 500 شخص، إلى نقطة إقامة مؤقتة في فارونيج".
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجّه القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.