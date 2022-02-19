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اليونان وتركيا تعقدان جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية الأسبوع المقبل
اليونان وتركيا تعقدان جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية الأسبوع المقبل
أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، أن اليونان وتركيا ستجريان جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية يوم 22 فبراير في أثينا، حيث تسعى الدولتان إلى حل... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T12:33+0000
2022-02-19T12:34+0000
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وتختلف اليونان وتركيا حول مجموعة من القضايا من المجال الجوي إلى المناطق البحرية في شرق المتوسط وانقسام قبرص عرقيا.واتفق البلدان العام الماضي، بعد 5 سنوات من التوترات، على استئناف المحادثات في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة والسماح ببدء مفاوضات رسمية.وأجرت أثينا وأنقرة 3 جولات من المحادثات منذ ذلك الحين، لكنهما ما تزالان متباعدتين.
https://arabic.sputniknews.com/20211029/اليونان-تقول-إنها-تريد-مناقشة-مسألة-المناطق-البحرية-مع-تركيا-1050569650.html
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العالم, اليونان, أخبار تركيا اليوم

اليونان وتركيا تعقدان جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية الأسبوع المقبل

12:33 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 12:34 GMT 19.02.2022)
© AP Photo / Burhan Ozbiliciسفينة الأبحاث التركية "عروج ريس" في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020
سفينة الأبحاث التركية عروج ريس في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، أن اليونان وتركيا ستجريان جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية يوم 22 فبراير في أثينا، حيث تسعى الدولتان إلى حل خلافاتهما في البحر المتوسط، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وتختلف اليونان وتركيا حول مجموعة من القضايا من المجال الجوي إلى المناطق البحرية في شرق المتوسط وانقسام قبرص عرقيا.
سفينة الأبحاث التركية عروج ريس في البحر المتوسط، تركيا 27 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2021
اليونان تقول إنها تريد مناقشة مسألة المناطق البحرية مع تركيا
29 أكتوبر 2021, 14:27 GMT
واتفق البلدان العام الماضي، بعد 5 سنوات من التوترات، على استئناف المحادثات في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة والسماح ببدء مفاوضات رسمية.
وأجرت أثينا وأنقرة 3 جولات من المحادثات منذ ذلك الحين، لكنهما ما تزالان متباعدتين.
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