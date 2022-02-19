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بوتين يطلق مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة
بوتين يطلق مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس بوتين أعطى أمرا لبدء مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T10:29+0000
2022-02-19T10:53+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي إن "الرئيس الروسي أعطى أمرا بإطلاق هذه التدريبات والمناورات المتعلقة بالردع الاستراتيجي بالصواريخ الباليستية والمجنحة.وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التي تعتبر مهمة للجانبين.وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن تدريبات "الردع الاستراتيجي" العسكرية تم الاستعداد لها وتشارك فيها القوات البرية والجوية التابعة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.وتقوم القوات الروسية بالمناورات التي تهدف للتحقق من جهوزية القيادة العسكرية وعناصرها المختلفة، بالإضافة إلى الاستعداد القتالي للقوات البحرية وقوات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية.
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روسيا, رصد عسكري

بوتين يطلق مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة

10:29 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 10:53 GMT 19.02.2022)
© REUTERS / IRGC/WANAمناورات عسكرية مشتركة "الرسول الأعظم 17" في جنوب غرب إيران، 22 ديسمبر 2021
مناورات عسكرية مشتركة الرسول الأعظم 17 في جنوب غرب إيران، 22 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© REUTERS / IRGC/WANA
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أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس بوتين أعطى أمرا لبدء مناورات "الردع الاستراتيجي" بالصواريخ الباليستية والمجنحة.
وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي إن "الرئيس الروسي أعطى أمرا بإطلاق هذه التدريبات والمناورات المتعلقة بالردع الاستراتيجي بالصواريخ الباليستية والمجنحة.
وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التي تعتبر مهمة للجانبين.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن تدريبات "الردع الاستراتيجي" العسكرية تم الاستعداد لها وتشارك فيها القوات البرية والجوية التابعة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.
وتقوم القوات الروسية بالمناورات التي تهدف للتحقق من جهوزية القيادة العسكرية وعناصرها المختلفة، بالإضافة إلى الاستعداد القتالي للقوات البحرية وقوات إطلاق الصواريخ الاستراتيجية.
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