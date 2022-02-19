https://arabic.sputniknews.com/20220219/خبير-رسالة-بوتين-إلى-الغربلدى-روسيا-قدرة-ردع-نووية-لا-تقاوم--1058867013.html
خبير: رسالة بوتين إلى الغرب..."لدى روسيا قدرة ردع نووية لا تقاوم"
خبير: رسالة بوتين إلى الغرب..."لدى روسيا قدرة ردع نووية لا تقاوم"
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن التدريبات التي أجرتها، اليوم السبت، قوات الردع الاستراتيجي الروسية تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين شملت محاكاة استخدام... 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T15:27+0000
2022-02-19T15:27+0000
2022-02-19T15:28+0000
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خبير: رسالة بوتين للغرب .. أن لدى روسيا قدرة ردع نووية لا تقاوم
خبير: رسالة بوتين للغرب .. أن لدى روسيا قدرة ردع نووية لا تقاوم
كما أشار الكرملين إلى أن التدريب جرى وفقا للخطط المعدة مسبقا بهدف اختبار جاهزية مؤسسات الإدارة العسكرية وطواقم الإطلاق والسفن والغواصات، بالإضافة إلى التأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي.يقول الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:ولفت الحاج علي إلى أنالتفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: رسالة بوتين إلى الغرب..."لدى روسيا قدرة ردع نووية لا تقاوم"
15:27 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 15:28 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن التدريبات التي أجرتها، اليوم السبت، قوات الردع الاستراتيجي الروسية تحت إشراف الرئيس فلاديمير بوتين شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية.
كما أشار الكرملين إلى أن التدريب جرى وفقا للخطط المعدة مسبقا بهدف اختبار جاهزية مؤسسات الإدارة العسكرية وطواقم الإطلاق والسفن والغواصات، بالإضافة إلى التأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي.
يقول الخبير في الشأن الروسي أحمد الحاج علي، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الشأن:
" لقد أعطى الرئيس بوتين أمثولتين للغرب، فبعد المناورات الكلاسيكية التقليدية للقوات الروسية الموجودة على الحدود في بيلاروسيا وفي الحدود الغربية لروسيا، فها أن بوتين يقود شخصيا مناورات استراتيجية الطابع، ليشير بذلك إلى أنه في ظل وجود قوة الدرع النووية الروسية من الصعب المواجهة مع روسيا".
"بوتين قاد هذه المناورات الاستراتيجية، كي يرسل رسالة للغرب مفادها، إن لم تفهموا بالمناورات التقليدية، فنحن نجري هذه المناورات الاستراتيجية، لكي يتذكر أصحاب الرؤوس الحامية بأن روسيا لديها قدرة ردع نووية هائلة بمقدورها أن تتعامل مع أي قوة".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..