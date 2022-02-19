https://arabic.sputniknews.com/20220219/دونيتسك-أوكرانيا-ترفض-اتخاذ-إجراءات-فورية-لوقف-إطلاق-النار-1058881109.html
دونيتسك: أوكرانيا ترفض اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار
دونيتسك: أوكرانيا ترفض اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار
قالت قوات جمهورية دونيتسك (المعلنة من جانب واحد) إن أوكرانيا رفضت تخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T21:58+0000
2022-02-19T21:58+0000
2022-02-19T21:58+0000
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وحتى عصر اليوم (بالتوقيت المحلي) "أطلقت قوات الأمن الأوكرانية 424 قذيفة ولغما على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكر بيان القوات.ووفقا لهم: "تعرضت 21 مستوطنة في جمهورية دونيتسك الشعبية لإطلاق النار من قبل العدو. كما تم استخدام أنواع مختلفة من قاذفات القنابل والأسلحة الصغيرة، من عيارات 122 ملم وقذائف هاون 120 و 82 ملم.. في المجموع، تم إطلاق أكثر من 627 قذيفة ولغما وقنابل يدوية عبر أراضي الجمهورية".وتابع البيان: "ان وقائع الانتهاك أبلغت على الفور لممثلي الجانب الاوكراني في لجنة التنسيق المشتركة التي ترفض الرد على تصريحاتنا باتخاذ إجراءات وقف اطلاق النار من العدو على وجه السرعة".واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم
دونيتسك: أوكرانيا ترفض اتخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار
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قالت قوات جمهورية دونيتسك (المعلنة من جانب واحد) إن أوكرانيا رفضت تخاذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار.
وحتى عصر اليوم (بالتوقيت المحلي) "أطلقت قوات الأمن الأوكرانية 424 قذيفة ولغما على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكر بيان القوات.
ووفقا لهم: "تعرضت 21 مستوطنة في جمهورية دونيتسك الشعبية لإطلاق النار من قبل العدو. كما تم استخدام أنواع مختلفة من قاذفات القنابل والأسلحة الصغيرة، من عيارات 122 ملم وقذائف هاون 120 و 82 ملم.. في المجموع، تم إطلاق أكثر من 627 قذيفة ولغما وقنابل يدوية عبر أراضي الجمهورية".
وتابع البيان: "ان وقائع الانتهاك أبلغت على الفور لممثلي الجانب الاوكراني في لجنة التنسيق المشتركة التي ترفض الرد على تصريحاتنا باتخاذ إجراءات وقف اطلاق النار من العدو على وجه السرعة".
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.