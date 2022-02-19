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https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يعلن-التعبئة-العامة-1058844729.html
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن التعبئة العامة
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن التعبئة العامة
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، التعبئة العامة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T06:11+0000
2022-02-19T06:24+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال بوشيلين في مقطع مصور "أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية. لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.كما وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.
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أخبار أوكرانيا

رئيس جمهورية دونيتسك يعلن التعبئة العامة

06:11 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 06:24 GMT 19.02.2022)
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورأحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية ستاروميخايلوفكاغرب دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 15 فبراير 2022
أحد عناصر القوات المسلحة التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية في موقع بالقرب من قرية ستاروميخايلوفكاغرب دونيتسك، حدود روسيا، أوكرانيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، التعبئة العامة.
وقال بوشيلين في مقطع مصور "أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية. لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".
وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.
كما وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.
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