https://arabic.sputniknews.com/20220219/رئيس-جمهورية-دونيتسك-يعلن-التعبئة-العامة-1058844729.html
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن التعبئة العامة
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن التعبئة العامة
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، التعبئة العامة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T06:11+0000
2022-02-19T06:11+0000
2022-02-19T06:24+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال بوشيلين في مقطع مصور "أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية. لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.كما وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
رئيس جمهورية دونيتسك يعلن التعبئة العامة
06:11 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 06:24 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، التعبئة العامة.
وقال بوشيلين في مقطع مصور "أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية. لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".
وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، عن تنظيم عملية
إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.
كما وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك
" بأن عملية إجلاء سكان جمهورية دونيتسك الشعبية، قد بدأت، بسبب تفاقم الوضع في دونباس.