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لأول مرة... روسيا تختبر صاروخ "كينجال" في سوريا
لأول مرة... روسيا تختبر صاروخ "كينجال" في سوريا
اختبر الطيارون الروس صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت لأول مرة في سوريا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T08:58+0000
2022-02-19T09:00+0000
رصد عسكري
سلاح روسيا
أخبار سوريا اليوم
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حلّق فوج جديد منفصل من طراز ميغ-31كا، مزود بصواريخ "كينجال"، فوق البحر الأبيض المتوسط ​​لأول مرة لإجراء التدريبات، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية.بالإضافة إلى ذلك، حلقت طائرة متوسطة المدى مضادة للغواصات من طراز "إيل-38" ومجموعة تغطية من مقاتلات "سو-35" و"سو-30إس إم".قامت مجموعة طائرات بالتزود بالوقود في الجو فوق البحر. أطلقت الناقلة "إيل-78" خرطومًا بمخروط وحلقت مقاتلات "سو" نحوها.كما يشارك الطيران البحري في التدريبات. يتمتع طياروها بمهارات خاصة للطيران فوق البحر.وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن مقاتلات "ميغ 31 كا" وقاذفات "تو -22 إم3" التي تحمل صواريخ "كينجال" [الخنجر] التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصلت إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا في إطار تدريبات بحرية.
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رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار سوريا اليوم

لأول مرة... روسيا تختبر صاروخ "كينجال" في سوريا

08:58 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 09:00 GMT 19.02.2022)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصور إطلاق صواريخ "كينجال"، وزارة الدفاع، روسيا
 إطلاق صواريخ كينجال، وزارة الدفاع، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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اختبر الطيارون الروس صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت لأول مرة في سوريا.
حلّق فوج جديد منفصل من طراز ميغ-31كا، مزود بصواريخ "كينجال"، فوق البحر الأبيض المتوسط ​​لأول مرة لإجراء التدريبات، حسبما ذكرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية.
بالإضافة إلى ذلك، حلقت طائرة متوسطة المدى مضادة للغواصات من طراز "إيل-38" ومجموعة تغطية من مقاتلات "سو-35" و"سو-30إس إم".
قامت مجموعة طائرات بالتزود بالوقود في الجو فوق البحر. أطلقت الناقلة "إيل-78" خرطومًا بمخروط وحلقت مقاتلات "سو" نحوها.
كما يشارك الطيران البحري في التدريبات. يتمتع طياروها بمهارات خاصة للطيران فوق البحر.
وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أن مقاتلات "ميغ 31 كا" وقاذفات "تو -22 إم3" التي تحمل صواريخ "كينجال" [الخنجر] التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصلت إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا في إطار تدريبات بحرية.
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