https://arabic.sputniknews.com/20220219/مقتل-ضابط-مصري-و9-مسلحين-في-تبادل-لإطلاق-النار-1058856331.html
مقتل ضابط مصري و9 مسلحين في تبادل لإطلاق النار
مقتل ضابط مصري و9 مسلحين في تبادل لإطلاق النار
لقي ضابط شرطة مصري مصرعه و9 عناصر مسلحة، اليوم السبت، إثر تبادل إطلاق نار، في محافظة الدقهلية شمالي البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T11:48+0000
2022-02-19T11:48+0000
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وقالت صحيفة "اليوم السابع" إن تبادل إطلاق النار الذي "استشهد على إثره الضابط، جاء استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة".ونقلت الصحيفة معلومات تفيد بقيام مجموعة من العناصر الإجرامية صادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد وأحكام أخرى، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه والسطو المسلح والاتجار بالمواد المخدرة في محيط بحيرة المنزلة في الدقهلية.وأشارت المعلومات إلى حيازة تلك العناصر لأسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي، كما اتخذوا قطعة أرض زراعية في إحدى قرى مركز شرطة دكرنس في الدقهلية كمأوى لهم .توجهت قوة من قطاعي الأمن العام والأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الدقهلية، لقطعة الأرض المشار إليها، ووقع تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن وتلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 9 منهم ومقتل ضابط شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزي.ووجدت الشرطة بحوزة العناصر الإجرامية 9 بنادق آلية، وعددا كبيرا من الطلقات النارية، و350 كيلوغرام بانجو، و6 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، و2 كيلوغرام من مادة الهيروين المخدرة، و2 كيلوغرام من مخدر شابو.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, العالم العربي
مقتل ضابط مصري و9 مسلحين في تبادل لإطلاق النار
11:48 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 11:50 GMT 19.02.2022) تابعنا عبر
لقي ضابط شرطة مصري مصرعه و9 عناصر مسلحة، اليوم السبت، إثر تبادل إطلاق نار، في محافظة الدقهلية شمالي البلاد.
وقالت صحيفة "اليوم السابع
" إن تبادل إطلاق النار الذي "استشهد على إثره الضابط، جاء استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة".
ونقلت الصحيفة معلومات تفيد بقيام مجموعة من العناصر الإجرامية صادر بحقهم أحكام بالسجن المؤبد وأحكام أخرى، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه والسطو المسلح والاتجار بالمواد المخدرة في محيط بحيرة المنزلة في الدقهلية.
وأشارت المعلومات إلى حيازة تلك العناصر لأسلحة نارية لحماية نشاطهم الإجرامي، كما اتخذوا قطعة أرض زراعية في إحدى قرى مركز شرطة دكرنس في الدقهلية كمأوى لهم .
توجهت قوة من قطاعي الأمن العام والأمن المركزي وإدارة البحث الجنائي في مديرية أمن الدقهلية، لقطعة الأرض المشار إليها، ووقع تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن وتلك العناصر، ما أسفر عن مصرع 9 منهم ومقتل ضابط شرطة "من قوة قطاع الأمن المركزي.
ووجدت الشرطة بحوزة العناصر الإجرامية 9 بنادق آلية، وعددا كبيرا من الطلقات النارية، و350 كيلوغرام بانجو، و6 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، و2 كيلوغرام من مادة الهيروين المخدرة، و2 كيلوغرام من مخدر شابو.
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