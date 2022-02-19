https://arabic.sputniknews.com/20220219/منظمة-معاهدة-الأمن-الجماعي-تحدد-حالات-إرسال-قوات-حفظ-سلام-إلى-دونباس-1058878426.html
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحدد حالات إرسال قوات حفظ سلام إلى دونباس
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحدد حالات إرسال قوات حفظ سلام إلى دونباس
حددت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم السبت، عبر أمينها العام ستانيسلاف زاس، الحالات التي يمكن وفقا لها إرسال قوات حفظ سلام إلى منطقة دونباس شرقي أوكرانيا. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T20:31+0000
2022-02-19T20:31+0000
2022-02-19T20:31+0000
روسيا
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وأجاب زاس على سؤال وكالة "رويترز" بشأن إرسال قوات حفظ سلام إلى دونباس: "من الناحية النظرية يمكن تخيل ذلك في حال وجود رغبة من قبل أوكرانيا، لأن هذه أراضيها، وإذا كان هناك تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعت الحاجة إلى ذلك، وحظي القرار بدعم من جميع حكوماتنا".وأشار زاس إلى أن حل الوضع في أوكرانيا "يتطلب الحوار"، قائلا: "يجب أن يكون هناك فهم لضرورة الجلوس على الطاولة والاتفاق على شيء ما".وأكد أن "المنظمة وجميع أعضائها تقيم بدقة أي قرار يتعلق باستخدام القوة، وإن لزم الأمر ترسل المنظمة قوات حفظ سلام على وجه السرعة".وأضاف: "صدقني، يمكننا إرسال ما نحتاج إليه، إذا احتجنا إلى 300 ألف فسنرسل، وإذا احتجنا إلى 17 ألفا فسنرسل.. إذا احتجنا المزيد سنرسل.. سنرسل بقدر ما نحتاج".وكان مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية قال، في وقت سابق، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن مسألة إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى دونباس أُغلقت تماما ولم تتم مناقشتها، لأنها لن تساعد في حل الصراع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
منظمة معاهدة الأمن الجماعي تحدد حالات إرسال قوات حفظ سلام إلى دونباس
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حددت منظمة معاهدة الأمن الجماعي، اليوم السبت، عبر أمينها العام ستانيسلاف زاس، الحالات التي يمكن وفقا لها إرسال قوات حفظ سلام إلى منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.
وأجاب زاس على سؤال وكالة "رويترز" بشأن إرسال قوات حفظ سلام إلى دونباس: "من الناحية النظرية يمكن تخيل ذلك في حال وجود رغبة من قبل أوكرانيا، لأن هذه أراضيها، وإذا كان هناك تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودعت الحاجة إلى ذلك، وحظي القرار بدعم من جميع حكوماتنا".
وأشار زاس إلى أن حل الوضع في أوكرانيا "يتطلب الحوار"، قائلا: "يجب أن يكون هناك فهم لضرورة الجلوس على الطاولة والاتفاق على شيء ما".
وأكد أن "المنظمة وجميع أعضائها تقيم بدقة أي قرار يتعلق باستخدام القوة، وإن لزم الأمر ترسل المنظمة قوات حفظ سلام على وجه السرعة".
وأضاف: "صدقني، يمكننا إرسال ما نحتاج إليه، إذا احتجنا إلى 300 ألف فسنرسل، وإذا احتجنا إلى 17 ألفا فسنرسل.. إذا احتجنا المزيد سنرسل.. سنرسل بقدر ما نحتاج".
وكان مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية قال، في وقت سابق، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن مسألة إرسال قوات حفظ سلام أممية إلى دونباس أُغلقت تماما ولم تتم مناقشتها، لأنها لن تساعد في حل الصراع.