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https://arabic.sputniknews.com/20220219/مواد-غذائية-لا-ينصح-حفظها-في-الثلاجة-1058844241.html
مواد غذائية لا ينصح حفظها في الثلاجة
مواد غذائية لا ينصح حفظها في الثلاجة
يعتبر الكثيرون الثلاجة كخزانة يمكنك تخزين كل شيء فيها بشكل عشوائي، لكن اتباع هذا الأمر قد يكون له عواقب سيئة. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T05:30+0000
2022-02-19T05:32+0000
الصحة
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كشف مستخدمو تطبيق WeChat الصيني، عن مجموعة من الأشياء والمواد الغذائية التي لا يجوز تخزينها بالبراد.ناصحين بعدم تخزين التوابل والبهارات في الثلاجة. على سبيل المثال، حيث تبدأ التوابل مثل اليانسون والفلفل، عند تخزينها في الثلاجة في الترطيب، ونتيجة لذلك فإنها تنتج السموم الفطرية التي تسبب أمراض الكبد. كما ولا ينصح بتخزين المعكرونة، حيث من الممكن أن يكون لذلك تأثير سلبي للغاية على الصحة. كما ولا ينصح بتخزين الخضار المملحة في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي وضع النباتات الطبية هناك، لأنه عندما تكون بالقرب من الطعام لفترة طويلة، يمكن أن تتغلغل فيها أنواع مختلفة من البكتيريا والرطوبة، مما يؤدي إلى فقدان الخصائص المفيدة.
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الصحة

مواد غذائية لا ينصح حفظها في الثلاجة

05:30 GMT 19.02.2022 (تم التحديث: 05:32 GMT 19.02.2022)
CC0 / mohamed_hassan / الثلاجة
الثلاجة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
CC0 / mohamed_hassan /
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يعتبر الكثيرون الثلاجة كخزانة يمكنك تخزين كل شيء فيها بشكل عشوائي، لكن اتباع هذا الأمر قد يكون له عواقب سيئة.
كشف مستخدمو تطبيق WeChat الصيني، عن مجموعة من الأشياء والمواد الغذائية التي لا يجوز تخزينها بالبراد.
ناصحين بعدم تخزين التوابل والبهارات في الثلاجة. على سبيل المثال، حيث تبدأ التوابل مثل اليانسون والفلفل، عند تخزينها في الثلاجة في الترطيب، ونتيجة لذلك فإنها تنتج السموم الفطرية التي تسبب أمراض الكبد.

كما نصحوا بعدم الاحتفاظ بالفواكه الاستوائية في الثلاجة. ومنها الموز والليتشي والفواكه الاستوائية الأخرى حيث ذلك يسرع عملية التحلل بينما تتكاثر البكتيريا في الفواكه في بيئة ذات درجة حرارة منخفضة وسيتم إنتاج نفس الأفلاتوكسينات.

كما ولا ينصح بتخزين المعكرونة، حيث من الممكن أن يكون لذلك تأثير سلبي للغاية على الصحة.
كما ولا ينصح بتخزين الخضار المملحة في الثلاجة. بالإضافة إلى ذلك، لا ينبغي وضع النباتات الطبية هناك، لأنه عندما تكون بالقرب من الطعام لفترة طويلة، يمكن أن تتغلغل فيها أنواع مختلفة من البكتيريا والرطوبة، مما يؤدي إلى فقدان الخصائص المفيدة.
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