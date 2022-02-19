عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220219/نائبة-بايدن-تحذر-روسيا-من-تكاليف-اقتصادية-غير-مسبوقة-بماذا-وعدت-زيلينسكي-في-ميونيخ-1058869827.html
نائبة بايدن تحذر روسيا من تكاليف اقتصادية غير مسبوقة... بماذا وعدت زيلينسكي في ميونيخ
نائبة بايدن تحذر روسيا من تكاليف اقتصادية غير مسبوقة... بماذا وعدت زيلينسكي في ميونيخ
حذرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، روسيا من غزو أوكرانيا.‏ 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T16:02+0000
2022-02-19T16:02+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
سلاح روسيا
جو بايدن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1058869608_0:0:1233:694_1920x0_80_0_0_9d0f6adb25b82fd008b5ee23c44c886a.jpg
وقالت في كلمتها بمؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، يمكنني أن أقول على وجه اليقين المطلق أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، فإن أمريكا جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، ستفرض تكاليف اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة".كما أكدت هاريس خلال لقائها بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في المؤتمر، أن أمريكا ملتزمة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية، تقف أمريكا إلى جانب أوكرانيا. كما أخبرت الرئيس زيلينسكي في ميونيخ، نحن ملتزمون بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد في كلمة له، أمس الجمعة، أن أمريكا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، لكننا - أي أمريكا - "مستمرة في دعم الشعب الأوكراني، حسب وكالة "رويترز".وأشار بايدن إلى اقتناعه بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا في الأيام المقبلة، معتبرا أن أي غزو "سيؤدي إلى حرب كارثية".وأضاف الرئيس الأمريكي أن روسيا أمام "خيارين إما الحرب والمعاناة التي ستجلبها وإما الدبلوماسية التي ستجعل العالم أكثر أمنا".وتنفي روسيا اتهامات أمريكا والغرب لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1058869608_137:0:1233:822_1920x0_80_0_0_8c355edf6109f1bf9e9ad8aa22e63ddc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, سلاح روسيا, جو بايدن

نائبة بايدن تحذر روسيا من تكاليف اقتصادية غير مسبوقة... بماذا وعدت زيلينسكي في ميونيخ

16:02 GMT 19.02.2022
© REUTERS / POOLنائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كامالا هاريس، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، 19 فبراير/ شباط 2022
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كامالا هاريس، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، 19 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كامالا هاريس، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، 19 فبراير/ شباط 2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
حذرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، روسيا من غزو أوكرانيا.‏
وقالت في كلمتها بمؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، يمكنني أن أقول على وجه اليقين المطلق أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، فإن أمريكا جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، ستفرض تكاليف اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة".
كما أكدت هاريس خلال لقائها بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في المؤتمر، أن أمريكا ملتزمة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.
وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية، تقف أمريكا إلى جانب أوكرانيا. كما أخبرت الرئيس زيلينسكي في ميونيخ، نحن ملتزمون بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد في كلمة له، أمس الجمعة، أن أمريكا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، لكننا - أي أمريكا - "مستمرة في دعم الشعب الأوكراني، حسب وكالة "رويترز".
وأشار بايدن إلى اقتناعه بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا في الأيام المقبلة، معتبرا أن أي غزو "سيؤدي إلى حرب كارثية".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن روسيا أمام "خيارين إما الحرب والمعاناة التي ستجلبها وإما الدبلوماسية التي ستجعل العالم أكثر أمنا".
وتنفي روسيا اتهامات أمريكا والغرب لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانيةأمس, 18:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала