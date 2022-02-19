نائبة بايدن تحذر روسيا من تكاليف اقتصادية غير مسبوقة... بماذا وعدت زيلينسكي في ميونيخ
© REUTERS / POOLنائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كامالا هاريس، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، 19 فبراير/ شباط 2022
نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كامالا هاريس، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مؤتمر ميونيخ للأمن، 19 فبراير/ شباط 2022
حذرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، روسيا من غزو أوكرانيا.
وقالت في كلمتها بمؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، يمكنني أن أقول على وجه اليقين المطلق أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، فإن أمريكا جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، ستفرض تكاليف اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة".
Let me be clear, I can say with absolute certainty if Russia further invades Ukraine the United States, together with our Allies and partners, will impose significant, and unprecedented economic costs.— Vice President Kamala Harris (@VP) February 19, 2022
كما أكدت هاريس خلال لقائها بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في المؤتمر، أن أمريكا ملتزمة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.
وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية، تقف أمريكا إلى جانب أوكرانيا. كما أخبرت الرئيس زيلينسكي في ميونيخ، نحن ملتزمون بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".
In the face of Russia’s military buildup, the United States stands with Ukraine. As I told President Zelenskyy in Munich, we are committed to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. pic.twitter.com/mu7NqVgblT— Vice President Kamala Harris (@VP) February 19, 2022
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد في كلمة له، أمس الجمعة، أن أمريكا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، لكننا - أي أمريكا - "مستمرة في دعم الشعب الأوكراني، حسب وكالة "رويترز".
وأشار بايدن إلى اقتناعه بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا في الأيام المقبلة، معتبرا أن أي غزو "سيؤدي إلى حرب كارثية".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن روسيا أمام "خيارين إما الحرب والمعاناة التي ستجلبها وإما الدبلوماسية التي ستجعل العالم أكثر أمنا".
وتنفي روسيا اتهامات أمريكا والغرب لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.