https://arabic.sputniknews.com/20220219/نائبة-بايدن-تحذر-روسيا-من-تكاليف-اقتصادية-غير-مسبوقة-بماذا-وعدت-زيلينسكي-في-ميونيخ-1058869827.html

نائبة بايدن تحذر روسيا من تكاليف اقتصادية غير مسبوقة... بماذا وعدت زيلينسكي في ميونيخ

نائبة بايدن تحذر روسيا من تكاليف اقتصادية غير مسبوقة... بماذا وعدت زيلينسكي في ميونيخ

حذرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، روسيا من غزو أوكرانيا.‏ 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T16:02+0000

2022-02-19T16:02+0000

2022-02-19T16:02+0000

روسيا

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سلاح روسيا

جو بايدن

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وقالت في كلمتها بمؤتمر الأمن في ميونيخ بألمانيا: "اسمحوا لي أن أكون واضحة، يمكنني أن أقول على وجه اليقين المطلق أنه إذا غزت روسيا أوكرانيا، فإن أمريكا جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا، ستفرض تكاليف اقتصادية كبيرة وغير مسبوقة".كما أكدت هاريس خلال لقائها بالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في المؤتمر، أن أمريكا ملتزمة بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "في مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية، تقف أمريكا إلى جانب أوكرانيا. كما أخبرت الرئيس زيلينسكي في ميونيخ، نحن ملتزمون بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد في كلمة له، أمس الجمعة، أن أمريكا لن ترسل قوات إلى أوكرانيا، لكننا - أي أمريكا - "مستمرة في دعم الشعب الأوكراني، حسب وكالة "رويترز".وأشار بايدن إلى اقتناعه بأن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا في الأيام المقبلة، معتبرا أن أي غزو "سيؤدي إلى حرب كارثية".وأضاف الرئيس الأمريكي أن روسيا أمام "خيارين إما الحرب والمعاناة التي ستجلبها وإما الدبلوماسية التي ستجعل العالم أكثر أمنا".وتنفي روسيا اتهامات أمريكا والغرب لها بالتخطيط لشن عملية غزو شامل لأوكرانيا، التي يزيد عدد سكانها عن 40 مليون نسمة، فيما قد يكون أكبر حرب في أوروبا منذ زمن.

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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, سلاح روسيا, جو بايدن