https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الاتصالات-اللبناني-مضطرون-لرفع-أسعار-الإنترنت-1058849217.html
وزير الاتصالات اللبناني: مضطرون لرفع أسعار الإنترنت
وزير الاتصالات اللبناني: مضطرون لرفع أسعار الإنترنت
كشف وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم عن نية الحكومة لزيادة التعريفة الخاصة بالإنترنت في البلاد. 19.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-19T09:10+0000
2022-02-19T09:10+0000
2022-02-19T09:10+0000
الإنترنت
أخبار لبنان
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني، أكد القرم أن زيادة كلفة الإنترنت ستكون بمعدّل دولار، وهو ما يوازي 3900 ليرة، لافتا إلى أن الوزارة ستصدر باقات لذوي الدخل المحدود.وقال الوزير اللبناني: "مضطرون إلى زيادة التعريفة، فلا يمكن الاستمرار على سعر الـ1500 ليرة مقابل الدولار".ولفت إلى أن "الزيادة على الإنترنت ستكون على معدّل وكأن الدولار على 3900 ليرة، ولكن سيكون هناك باقات لذوي الدخل المحدود".وأشار القرم إلى أن "الأسعار الحالية في قطاع الاتصالات أرخص من أي مكان في العالم"، مؤكدا أن الحكومة تعمل على خفض سعر الدولار، قائلا: "إننا نريد ان نخفّض السعر بالدولار، ونعيد وضعه على صيرفة".
https://arabic.sputniknews.com/20210617/حالة-غير-مسبوقة-تاريخياانقطاع-الانترنت-يهدد-لبنان-1049277263.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الإنترنت, أخبار لبنان
وزير الاتصالات اللبناني: مضطرون لرفع أسعار الإنترنت
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كشف وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم عن نية الحكومة لزيادة التعريفة الخاصة بالإنترنت في البلاد.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني
، أكد القرم أن زيادة كلفة الإنترنت ستكون بمعدّل دولار، وهو ما يوازي 3900 ليرة، لافتا إلى أن الوزارة ستصدر باقات لذوي الدخل المحدود.
وقال الوزير اللبناني: "مضطرون إلى زيادة التعريفة، فلا يمكن الاستمرار على سعر
الـ1500 ليرة مقابل الدولار".
ولفت إلى أن "الزيادة على الإنترنت ستكون على معدّل وكأن الدولار على 3900 ليرة، ولكن سيكون هناك باقات لذوي الدخل المحدود".
وكان وزير الاتصالات اللبناني قد ألمح إلى تلك الزيادة من قبل، حينما قال: "يجب أن نكون واقعيين، فإن عدم وجود الاتصالات يؤدي لضرر كبير، وأكبر من عدم مقدرة بعض المواطنين على دفع تكلفته".
وأشار القرم إلى أن "الأسعار الحالية في قطاع الاتصالات أرخص من أي مكان في العالم"، مؤكدا أن الحكومة تعمل على خفض سعر
الدولار، قائلا: "إننا نريد ان نخفّض السعر بالدولار، ونعيد وضعه على صيرفة".