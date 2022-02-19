https://arabic.sputniknews.com/20220219/وزير-الخارجية-اليمني-يعرب-عن-استعداد-الحكومة-للتعاون-مع-الأمم-المتحدة-لإنهاء-الأزمة-1058853574.html

وزير الخارجية اليمني يعرب عن استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة

وزير الخارجية اليمني يعرب عن استعداد الحكومة للتعاون مع الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة

أعرب وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، اليوم السبت، عن استعداد الحكومة اليمنية لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة من أجل الوصول إلى مقاربة شاملة تخرج الشعب... 19.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-19T10:41+0000

2022-02-19T10:41+0000

2022-02-19T10:44+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

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القاهرة - سبوتنيك. وقال ابن مبارك، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال الدورة الـ 58 لمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في ألمانيا حسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "الحكومة تؤكد التعاطي الإيجابي مع كافة جهود الأمم المتحدة وفي مختلف المجالات والرامية لإنهاء معاناة اليمنيين".ودعا وزير الخارجية اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى:واتهم ابن مبارك، جماعة "الحوثيين" بـ "انتهاكات وجرائم وعرقلة كافة المبادرات الأممية والإقليمية الهادفة لتحقيق السلام في اليمن"، مطالباً الأمم المتحدة بـ "موقف أممي أخلاقي".ودعا إلى "الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني ودعمه لميلشيا الحوثي". على حد قوله.ووجه وزير خارجية اليمن، اتهاماً لجماعة الحوثيين بـ "منع بعثة دعم اتفاق الحديدة (أونمها) من تنفيذ ولايتها، واستخدام ميناء الحديدة للأغراض العسكرية وتهديد السلم والأمن الدوليين من خلال استهداف ممرات الملاحة الدولية".وقال إن:من جانبه، جدد غوتيريش "التزام الأمم المتحدة بالعمل على التخفيف من معاناة اليمنيين".وأكد "استمرار الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى اليمن في بذل الجهود للدفع نحو استئناف العملية السياسية والوصل إلى سلام شامل ومستدام".وأشار إلى "أهمية التحشيد لمؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن والمزمع عقده في شهر مارس القادم".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220219/الجيش-اليمني-يعلن-إحباط-هجوم-لجماعة-أنصار-الله-غرب-محافظة-تعز-1058843664.html

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العالم العربي, الحرب على اليمن