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آمال ماهر تعود إلى الغناء بعد أشهر من إعلان اعتزالها
آمال ماهر تعود إلى الغناء بعد أشهر من إعلان اعتزالها
أعلنت الفنانة المصرية، آمال ماهر، عودتها للغناء بعد مرور أقل من عام على إعلان اعتزالها.‏ 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T08:30+0000
2022-02-20T08:30+0000
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جاء إعلان آمال ماهر بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.وكتبت آمال ماهر عبر حسابها بموقع "تويتر"لجمهورها أنها "تعدهم بأن تكون معهم وبينهم قريبا لأن هذا هو مكانها، وأكدت أن معجبيها هم من تستمد الحب والعطاء منهم".​وكانت آمال ماهر قد أعلنت في شهر يونيو/ حزيران الماضي اعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة خارجة عن إرادتها.وأضافت وقتها أن ألبومها الغنائي جديد تقرر تأجيله إلى أجل غير مسمى، ووجهت الشكر لكل من ساندها في رحلتها الفنية وحياتها، وإلى جمهورها العربي من المحيط إلى الخليج.وأشارت آمال ماهر في تدوينة أخرى على "تويتر" إلى أنها اتخذت قرار الاعتزال بعد مرورها بظروف نفسية سيئة عقب وفاة عمتها التي كانت قريبة إلى قلبها، وكذلك بعد فسخ خطوبتها.
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أخبار الفنانين في مصر, مصر, أخبار مصر الآن, مجتمع

آمال ماهر تعود إلى الغناء بعد أشهر من إعلان اعتزالها

08:30 GMT 20.02.2022
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUBالفنانة المصرية، آمال ماهر
الفنانة المصرية، آمال ماهر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
الفنانة المصرية، آمال ماهر
© AFP 2022 / MOHAMMED MAHJOUB
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أعلنت الفنانة المصرية، آمال ماهر، عودتها للغناء بعد مرور أقل من عام على إعلان اعتزالها.‏
جاء إعلان آمال ماهر بالتزامن مع الاحتفال بعيد ميلادها.
وكتبت آمال ماهر عبر حسابها بموقع "تويتر"لجمهورها أنها "تعدهم بأن تكون معهم وبينهم قريبا لأن هذا هو مكانها، وأكدت أن معجبيها هم من تستمد الحب والعطاء منهم".
​وكانت آمال ماهر قد أعلنت في شهر يونيو/ حزيران الماضي اعتزالها وابتعادها تماما عن الوسط الفني والنشاط الفني، وذلك لظروف خاصة خارجة عن إرادتها.
وأضافت وقتها أن ألبومها الغنائي جديد تقرر تأجيله إلى أجل غير مسمى، ووجهت الشكر لكل من ساندها في رحلتها الفنية وحياتها، وإلى جمهورها العربي من المحيط إلى الخليج.
وأشارت آمال ماهر في تدوينة أخرى على "تويتر" إلى أنها اتخذت قرار الاعتزال بعد مرورها بظروف نفسية سيئة عقب وفاة عمتها التي كانت قريبة إلى قلبها، وكذلك بعد فسخ خطوبتها.
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