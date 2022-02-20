https://arabic.sputniknews.com/20220220/أنصار-الله-تنشر-فيديو-تقول-إنه-لـمعركة-أدت-لـ580-قتيلا-وجريحا-بينهم-سعوديون-وسودانيون-1058912267.html

"أنصار الله" تنشر فيديو تقول إنه لـ"معركة أدت لـ580 قتيلا وجريحا بينهم سعوديون وسودانيون"

"أنصار الله" تنشر فيديو تقول إنه لـ"معركة أدت لـ580 قتيلا وجريحا بينهم سعوديون وسودانيون"

نشرت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الأحد، مقطع فيديو قالت إنه "يوثق مشاهد نوعية للمعركة مع قوى العدوان على مدينة حرض بمشاركة وحدات من الجيش السعودي... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T15:24+0000

2022-02-20T15:24+0000

2022-02-20T15:24+0000

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وتظهر المشاهد، بحسب ما نشرته قناة المسيرة: "صد أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف واسع لقوى العدوان على محور حرض بمحافظة حجة، والقيام بعملية معاكسة لاستعادة مواقع واسعة".وقالت القناة إن "المشاهد المنشورة أظهرت تمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية ( قوات أنصار الله) من التصدي لقوات العدو وإلحاقه خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".ووثقت المشاهد، حسب القناة، "أعدادا من جثث قتلى مرتزقة العدوان، ووقوع أسرى في قبضة الحوثيين وفرارا جماعيا لأفراد وآليات العدوان تحت ضغط وضربات الجيش واللجان الشعبية".وبلغت خسائر الجيش اليمني الحكومي والمجموعات الداعمة له منذ التصعيد الأخير، حسب "المسيرة نت"، أكثر من 580 قتيلا وجريحا، بينهم أكثر من 200 قتيل، لافتة إلى "سقوط قتلى وجرحى من قوات جيش النظام السعودي والمرتزقة السودانيين".وحسب التقرير أيضا، تم تدمير وإحراق وإعطاب أكثر من 40 آلية ومدرعة عسكرية بينها عربة اتصالات وكاسحة ألغام، وتدمير راجمة صواريخ وإحراق أكثر من 60 صاروخا من نوع "كاتيوشا"، وإسقاط طائرة تجسسية مقاتلة نوع "CH4" صينية الصنع، وطائرة تجسسية صغيرة، وإعطاب وتدمير 7 مدافع وعيارات ثقيلة ومتوسطة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله "الحوثيين" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 بالمئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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