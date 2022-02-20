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إيران تدعو إلى دعم دولي لاستقرار لبنان وأمنه دون تدخل في سياساته الداخلية

إيران تدعو إلى دعم دولي لاستقرار لبنان وأمنه دون تدخل في سياساته الداخلية

دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، خلال لقائه برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، جميع الدول لدعم... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T11:45+0000

2022-02-20T11:45+0000

2022-02-20T11:45+0000

لبنان

إيران

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وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أن عبد اللهيان أكد خلال اللقاء "على عمق علاقات الصداقة بين الشعبين، ودعا إلى بذل جهود من قبل جميع الدول للمساهمة في استقرار لبنان وأمنه الداخلي، وعدم تدخل دولة ثالثة في الشأن الداخلي اللبناني وذلك لتحقيق أجندتها السياسية".وشدد وزير الخارجية الإيراني على "ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين من أجل تحسين العلاقات في مختلف المجالات بين طهران وبيروت".بدوره، أشاد رئيس الوزراء اللبناني "بدعم إيران للبنانيين حكومة وشعباً"، منوهاً بأن "الشعب اللبناني والحكومة يقدران دعم إيران للاستقرار والسلام في لبنان"، بحسب بيان الخارجية الإيرانية.كما شدد ميقاتي على "التزام الحكومة اللبنانية بتطوير وتوسيع العلاقات المستدامة مع جميع الدول الإسلامية، لا سيما الدول المهمة والمؤثرة في المنطقة"، وأعرب "عن أمله في أن نشهد المزيد من التطور والتوسع في العلاقات بين طهران وبيروت".ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصاديا وسياسيا، مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.

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