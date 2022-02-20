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الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع استراتيجية من قبضة "أنصار الله"
الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع استراتيجية من قبضة "أنصار الله"
أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد، السيطرة على مواقع وصفها بـ "الاستراتيجية"، بعد معارك مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T12:35+0000
2022-02-20T12:35+0000
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الجيش اليمني
أنصار الله
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وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، قال قائد لواء "حرب 1" في الجيش اليمني العميد محمد الغنيمي، إن "وحدات من الجيش الوطني نفذت هجوما على مواقع كانت تتمركز فيها مجاميع ميلشيا الحوثي في جبهة الرِزامات بمديرية الصفراء [شمال شرقي صعدة]، وتمكنت من تحرير مرتفعات القرن وتبة الغادر في راس شجع الاستراتيجي".وأكد "مقتل وإصابة العديد من الحوثيين في الهجوم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".وأشار العميد الغنيمي إلى "استهداف مدفعية الجيش، ثكنات وآليات تابعة للحوثيين".ويأتي التقدم الجديد للجيش اليمني، بعد أيام من إعلانه السيطرة على مواقع شرقان وتباب العزابي والهديبي في جبهة الرِزامات في مديرية الصَفراء شمال شرقي صعدة، خلال عملية هجومية، قال إنها أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الحوثيين التي كانت تتمركز في تلك المواقع.وفي 20 كانون الثاني/يناير الماضي، قال الجيش اليمني إن قواته أحرزت تقدمات في مديرية الصَفراء شمال شرقي صعدة، بالسيطرة على مواقع في جبهة النَقعة، إثر عملية وصفها بـ "النوعية"، عبر محورين من اتجاه منطقة عَار ومنطقة مربع الحماد.ويمثل القتال في صعدة جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/إيران-تصرح-أن-الأزمة-في-اليمن-وصلت-إلى-مرحلة-حرجة-وتدعو-إلى-إنهاء-الحرب-1058859520.html
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أخبار اليمن الأن, الجيش اليمني, أنصار الله

الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع استراتيجية من قبضة "أنصار الله"

12:35 GMT 20.02.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSERجنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الأحد، السيطرة على مواقع وصفها بـ "الاستراتيجية"، بعد معارك مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، في محافظة صعدة، شمال غربي اليمن.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، قال قائد لواء "حرب 1" في الجيش اليمني العميد محمد الغنيمي، إن "وحدات من الجيش الوطني نفذت هجوما على مواقع كانت تتمركز فيها مجاميع ميلشيا الحوثي في جبهة الرِزامات بمديرية الصفراء [شمال شرقي صعدة]، وتمكنت من تحرير مرتفعات القرن وتبة الغادر في راس شجع الاستراتيجي".
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
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أمس, 12:48 GMT
وأكد "مقتل وإصابة العديد من الحوثيين في الهجوم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وأشار العميد الغنيمي إلى "استهداف مدفعية الجيش، ثكنات وآليات تابعة للحوثيين".

ويأتي التقدم الجديد للجيش اليمني، بعد أيام من إعلانه السيطرة على مواقع شرقان وتباب العزابي والهديبي في جبهة الرِزامات في مديرية الصَفراء شمال شرقي صعدة، خلال عملية هجومية، قال إنها أسفرت عن مقتل وجرح العديد من الحوثيين التي كانت تتمركز في تلك المواقع.

وفي 20 كانون الثاني/يناير الماضي، قال الجيش اليمني إن قواته أحرزت تقدمات في مديرية الصَفراء شمال شرقي صعدة، بالسيطرة على مواقع في جبهة النَقعة، إثر عملية وصفها بـ "النوعية"، عبر محورين من اتجاه منطقة عَار ومنطقة مربع الحماد.

ويمثل القتال في صعدة جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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