https://arabic.sputniknews.com/20220220/الدفاع-البيلاروسية-الغرب-يبحث-بشكل-مكثف-عن-طرق-لتجاوز-الخطوط-الحمراء-التي-حددتها-روسيا-بوضوح-1058892980.html
الدفاع البيلاروسية: الغرب يبحث بشكل مكثف عن طرق لتجاوز "الخطوط الحمراء" التي حددتها روسيا بوضوح
الدفاع البيلاروسية: الغرب يبحث بشكل مكثف عن طرق لتجاوز "الخطوط الحمراء" التي حددتها روسيا بوضوح
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأحد، أن مينسك وموسكو ستواصلان الاختبارات المشتركة لقوات الرد المناسب بسبب النشاط العسكري قرب الحدود... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T10:18+0000
2022-02-20T10:18+0000
2022-02-20T10:46+0000
العالم
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وجاءت تصريحات وزير الدفاع البيلاروسي على منصة "تليغرام"، قال فيها: "فيما يتعلق بزيادة النشاط العسكري بالقرب من الحدود الخارجية لدولة الاتحاد وتفاقم الوضع في منطقة دونباس، قرر رئيس بيلاروس ونظيره الروسي مواصلة اختبار قوات الرد لدولة الاتحاد".وأوضح خرينين أنه "في مسار التدريبات، سيتم تحديد مراحل الدفاع عن دولة الاتحاد، التي لم يتم تغطيتها بمثل هذه الدرجة من التفصيل في التدريب خلال الفترة السابقة بعناية".وأضاف الوزير: "بشكل عام، سيظل تركيز التدريبات دون تغيير فهو معد لضمان الرد المناسب وتخفيف التصعيد للاستعدادات العسكرية للمسيئين بالقرب من حدودنا المشتركة".
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العالم
الدفاع البيلاروسية: الغرب يبحث بشكل مكثف عن طرق لتجاوز "الخطوط الحمراء" التي حددتها روسيا بوضوح
10:18 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الأحد، أن مينسك وموسكو ستواصلان الاختبارات المشتركة لقوات الرد المناسب بسبب النشاط العسكري قرب الحدود والتصعيد في منطقة دونباس.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع البيلاروسي على منصة "تليغرام"، قال فيها: "فيما يتعلق بزيادة النشاط العسكري بالقرب من الحدود الخارجية لدولة الاتحاد وتفاقم الوضع في منطقة دونباس، قرر رئيس بيلاروس ونظيره الروسي مواصلة اختبار قوات الرد لدولة الاتحاد".
وأوضح خرينين أنه "في مسار التدريبات، سيتم تحديد مراحل الدفاع عن دولة الاتحاد، التي لم يتم تغطيتها بمثل هذه الدرجة من التفصيل في التدريب خلال الفترة السابقة بعناية".
وأضاف الوزير: "بشكل عام، سيظل تركيز التدريبات دون تغيير فهو معد لضمان الرد المناسب وتخفيف التصعيد للاستعدادات العسكرية للمسيئين بالقرب من حدودنا المشتركة".