https://arabic.sputniknews.com/20220220/الصحف-القطرية-زيارة-تبون-للدوحة-دفعة-جديدة-لشراكة-استراتيجية-قوية-بين-البلدين-1058905795.html
الصحف القطرية: زيارة تبون للدوحة دفعة جديدة لشراكة استراتيجية قوية بين البلدين
الصحف القطرية: زيارة تبون للدوحة دفعة جديدة لشراكة استراتيجية قوية بين البلدين
أشارت الصحف القطرية في افتتاحياتها، اليوم الأحد، إلى أهمية لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، في إطار... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T13:41+0000
2022-02-20T13:41+0000
2022-02-20T13:41+0000
العالم
الجزائر
قطر
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وبحسب موقع "قناة الجزيرة الدولية"، اعتبرت صحيفة "الوطن" القطرية أن العلاقات الجزائرية-القطرية "قوية ومتميزة"، مشيرة إلى أن "المشاورات السياسية المنتظمة على جميع المستويات، والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين، خير شاهد على النوعية الاستثنائية لهذه العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين".من جهتها أكدت صحيفة "الشرق" القطرية أن القمة الثنائية الجزائرية-القطرية التي تعقد اليوم، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، تعكس "حرص البلدين على تقوية وتطوير الشراكة بينهما لتشمل كل المجالات، والعمل على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق الخير والازدهار والنماء للبلدين ويخدم طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين".فيما نوهت صحيفة "لبننسولا"، الناطقة باللغة الإنجليزية، بأن التعاون الثنائي للبلدين يشهد "نقلة نوعية" في مختلف المجالات بفضل "الاحترام المتبادل والتشاور والتنسيق المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، لافتة في هذا السياق إلى القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر، بينما ستستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز الذي سيعقد هذا الأسبوع.وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استقبل، مساء أمس السبت، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوفد المرافق في مطار الدوحة الدولي، بحسب موقع "الوطن".
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العالم, الجزائر, قطر
الصحف القطرية: زيارة تبون للدوحة دفعة جديدة لشراكة استراتيجية قوية بين البلدين
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أشارت الصحف القطرية في افتتاحياتها، اليوم الأحد، إلى أهمية لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدوحة، في إطار زيارته منذ أمس السبت.
وبحسب موقع "قناة الجزيرة الدولية"،
اعتبرت صحيفة "الوطن" القطرية أن العلاقات الجزائرية-القطرية "قوية ومتميزة"، مشيرة إلى أن "المشاورات السياسية المنتظمة على جميع المستويات، والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين، خير شاهد على النوعية الاستثنائية لهذه العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين".
من جهتها أكدت صحيفة "الشرق" القطرية أن القمة الثنائية الجزائرية-القطرية التي تعقد اليوم، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، تعكس "حرص البلدين على تقوية وتطوير الشراكة بينهما لتشمل كل المجالات، والعمل على تعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق الخير والازدهار والنماء للبلدين ويخدم طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين".
فيما نوهت صحيفة "لبننسولا"، الناطقة باللغة الإنجليزية، بأن التعاون الثنائي للبلدين يشهد "نقلة نوعية" في مختلف المجالات بفضل "الاحترام المتبادل والتشاور والتنسيق المستمر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك"، لافتة في هذا السياق إلى القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر، بينما ستستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز الذي سيعقد هذا الأسبوع.
وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد استقبل، مساء أمس السبت، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والوفد المرافق في مطار الدوحة الدولي، بحسب موقع "الوطن"
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