https://arabic.sputniknews.com/20220220/برلماني-إيراني-سينتهي-العمل-في-مشروع-مفاعل-آراك-نهاية-العام-المقبل-1058885528.html
برلماني إيراني: سينتهي العمل في مشروع مفاعل آراك نهاية العام المقبل
برلماني إيراني: سينتهي العمل في مشروع مفاعل آراك نهاية العام المقبل
صرح عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية، محمد حسن آصفري، اليوم الأحد، أن إنجاز مشروع مفاعل آراك النووي سينتهي نهاية العام المقبل (العام... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
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إيران
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ونقلت وكالة فارس، صباح اليوم الأحد، عن النائب عن أهالي آراك، وسط إيران، محمد حسن آصفري، أن خطة إكمال مشروع بناء المفاعل تنجز بالاعتماد على الكوادر والطاقات الإيرانية فحسب، دون أي تواجد استشاري أو استنساخات من جهات أجنبية.وذكر حسن آصفري أن عملية إكمال المشروع تمضي قدما، وقد حققت تقدما طيبا إضافة إلى أن الأجهزة والمعدات ذات الصلة يتم تركيبها في المفاعل حاليا، معتبرا إنجاز المشروع بمثابة تعزيز لاقتدار الفريق التفاوضي الإيراني الجاري، في العاصمة النمساوية، فيينا.وأوضح المسؤول الإيراني أن إكمال المشروع سيلقن الأطراف الأخرى درسا في اقتدار بلاده على تنفيذ أي مشروع بحاجة إليه دون الحاجة إلى الآخرين، مؤكدا أن إنجاز مثل هذه المشاريع يعود بالفوائد ويحقق عوائد طيبة للبلاد، كما يرفع اقتدار المفاوض الإيراني في فيينا.وشدد عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية، محمد حسن آصفري، على أن جميع نشاطات مفاعل آراك سلمية الطابع، ولا وجود لأي طابع عسكري، بل ذات أهداف بحثية فضلا عن إنتاج الماء الثقيل الذي تحتاجه البلاد.وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220131/طهران-وكالة-الطاقة-الذرية-لا-تملك-حق-الوصول-لمعلومات-المراقبة-في-منشأة-أصفهان-1057554375.html
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إيران, أخبار العالم الآن
برلماني إيراني: سينتهي العمل في مشروع مفاعل آراك نهاية العام المقبل
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صرح عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية، محمد حسن آصفري، اليوم الأحد، أن إنجاز مشروع مفاعل آراك النووي سينتهي نهاية العام المقبل (العام الإيراني يبدأ في 21 آذار/ مارس).
ونقلت وكالة فارس
، صباح اليوم الأحد، عن النائب عن أهالي آراك، وسط إيران، محمد حسن آصفري، أن خطة إكمال مشروع بناء المفاعل
تنجز بالاعتماد على الكوادر والطاقات الإيرانية فحسب، دون أي تواجد استشاري أو استنساخات من جهات أجنبية.
وذكر حسن آصفري أن عملية إكمال المشروع تمضي قدما، وقد حققت تقدما طيبا إضافة إلى أن الأجهزة والمعدات ذات الصلة يتم تركيبها في المفاعل حاليا، معتبرا إنجاز المشروع بمثابة تعزيز لاقتدار الفريق التفاوضي الإيراني الجاري، في العاصمة النمساوية، فيينا.
وأوضح المسؤول الإيراني أن إكمال المشروع سيلقن الأطراف الأخرى درسا في اقتدار بلاده على تنفيذ أي مشروع بحاجة إليه دون الحاجة إلى الآخرين، مؤكدا أن إنجاز مثل هذه المشاريع يعود بالفوائد ويحقق عوائد طيبة للبلاد
، كما يرفع اقتدار المفاوض الإيراني في فيينا.
وشدد عضو لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية، محمد حسن آصفري، على أن جميع نشاطات مفاعل آراك سلمية الطابع، ولا وجود لأي طابع عسكري، بل ذات أهداف بحثية فضلا عن إنتاج الماء الثقيل الذي تحتاجه البلاد.
وشهدت فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، الموقع عام 2015، والذي انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة منه من جانب واحد عام 2018.