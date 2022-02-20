https://arabic.sputniknews.com/20220220/تونس-التطعيم-بالجرعة-الثالثة-من-لقاح-كورونا-12-في-المئة-1058887071.html
تونس... التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" 12 في المئة
تونس... التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" 12 في المئة
صرح عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد في تونس، أن نسبة التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" بلغت حوالي 12 في المئة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T07:21+0000
2022-02-20T07:21+0000
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أكد أمين سليم في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، أمس السبت، أن هذه النسبة ضعيفة، ولا تساعد على رفع قيود "كورونا" من البلاد بشكل كامل.وبيّن أن رفع قيود "كورونا" عن تونس بصفة كلية يتوقف على تحقيق نسبة هامة من التطعيم، لافتا إلى أن "عددا من البلدان على غرار الدنمارك وإسبانيا رفعت جملة من القيود والاجراءات التي كانت مفروضة بسبب الجائحة، بعد أن قاربت نسبة تلقيح بالجرعة الثالثة لديها 75 بالمئة و90 بالمئة بالنسبة للجرعة الأولى والثانية".وأوضح أن "رفع القيود سيتحقق بشكل تدريجي في تونس مع ارتفاع نسق التلقيح المضاد لكورونا والالتزام بالبروتوكولات الصحية".يشار إلى أن العدد الإجمالي لجرعة تعزيز المناعة ضد "كورونا" وصل إلى مليون و113 ألف و656 جرعة في يوم 18 فبراير/ شباط الجاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, فيروس كورونا, العالم العربي
تونس... التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاح "كورونا" 12 في المئة
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صرح عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد في تونس، أن نسبة التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" بلغت حوالي 12 في المئة.
أكد أمين سليم في تصريحات لوكالة تونس أفريقيا للأنباء
(وات)، أمس السبت، أن هذه النسبة ضعيفة، ولا تساعد على رفع قيود "كورونا" من البلاد بشكل كامل.
وبيّن أن رفع قيود "كورونا" عن تونس بصفة كلية يتوقف على تحقيق نسبة هامة من التطعيم، لافتا إلى أن "عددا من البلدان على غرار الدنمارك وإسبانيا رفعت جملة من القيود والاجراءات التي كانت مفروضة بسبب الجائحة، بعد أن قاربت نسبة تلقيح بالجرعة الثالثة لديها 75 بالمئة و90 بالمئة بالنسبة للجرعة الأولى والثانية".
وأوضح أن "رفع القيود سيتحقق بشكل تدريجي في تونس مع ارتفاع نسق التلقيح المضاد لكورونا والالتزام بالبروتوكولات الصحية".
يشار إلى أن العدد الإجمالي لجرعة تعزيز المناعة ضد "كورونا" وصل إلى مليون و113 ألف و656 جرعة في يوم 18 فبراير/ شباط الجاري.