https://arabic.sputniknews.com/20220220/دونيتسك-قصف-أوكراني-من-3-اتجاهات-في-دونباس-1058883111.html
دونيتسك: قصف أوكراني من 3 اتجاهات في دونباس
دونيتسك: قصف أوكراني من 3 اتجاهات في دونباس
قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية "المعلنة من جانب واحد"، إن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مستوطنات في دونباس. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T00:35+0000
2022-02-20T00:35+0000
2022-02-20T00:35+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1058880075_0:82:3073:1810_1920x0_80_0_0_9a0ad425a718d537020d752286c05cec.jpg
وقالت بعثة جمهورية دونيتسك بالمركز المشترك للرقابة والتنسيق حول نظام وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، إن قوات كييف قصفت ثلاث مستوطنات في جنوب شرق أوكرانيا (دونباس)، باستخدام قذائف عيار 120 ملم تحظرها اتفاقيات مينسك.وأضافت أن كييف أطلقت ما مجموعه 20 قذيفة من عيار 120 ملم في مستوطنتي كوموناريفكا وستاروميكاهيليفكا. كما أطلقت 25 قذيفة عيار 122 ملم على مستوطنة بيتريفسكي.واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/البيت-الأبيض-يزعم-مجددا-أن-روسيا-قد-تشن-هجوما-على-أوكرانيا-في-أي-وقت-1058882388.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1058880075_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_5a6012a93fcac80e02eb36ec39fbcdba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك: قصف أوكراني من 3 اتجاهات في دونباس
تابعنا عبر
قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية "المعلنة من جانب واحد"، إن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مستوطنات في دونباس.
وقالت بعثة جمهورية دونيتسك بالمركز المشترك للرقابة والتنسيق حول نظام وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، إن قوات كييف قصفت ثلاث مستوطنات
في جنوب شرق أوكرانيا (دونباس)، باستخدام قذائف عيار 120 ملم تحظرها اتفاقيات مينسك.
وأضافت أن كييف أطلقت ما مجموعه 20 قذيفة من عيار 120 ملم في مستوطنتي كوموناريفكا وستاروميكاهيليفكا. كما أطلقت 25 قذيفة عيار 122 ملم على مستوطنة بيتريفسكي.
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك
وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.