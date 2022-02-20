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https://arabic.sputniknews.com/20220220/دونيتسك-قصف-أوكراني-من-3-اتجاهات-في-دونباس-1058883111.html
دونيتسك: قصف أوكراني من 3 اتجاهات في دونباس
دونيتسك: قصف أوكراني من 3 اتجاهات في دونباس
قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية "المعلنة من جانب واحد"، إن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مستوطنات في دونباس. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T00:35+0000
2022-02-20T00:35+0000
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت بعثة جمهورية دونيتسك بالمركز المشترك للرقابة والتنسيق حول نظام وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، إن قوات كييف قصفت ثلاث مستوطنات في جنوب شرق أوكرانيا (دونباس)، باستخدام قذائف عيار 120 ملم تحظرها اتفاقيات مينسك.وأضافت أن كييف أطلقت ما مجموعه 20 قذيفة من عيار 120 ملم في مستوطنتي كوموناريفكا وستاروميكاهيليفكا. كما أطلقت 25 قذيفة عيار 122 ملم على مستوطنة بيتريفسكي.واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/البيت-الأبيض-يزعم-مجددا-أن-روسيا-قد-تشن-هجوما-على-أوكرانيا-في-أي-وقت-1058882388.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

دونيتسك: قصف أوكراني من 3 اتجاهات في دونباس

00:35 GMT 20.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورجندي من دونيتسك على خط المواجهة - دونباس
جندي من دونيتسك على خط المواجهة - دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© Sputnik . �Sergey Averin
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قالت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية "المعلنة من جانب واحد"، إن القوات الأوكرانية قصفت ثلاث مستوطنات في دونباس.
وقالت بعثة جمهورية دونيتسك بالمركز المشترك للرقابة والتنسيق حول نظام وقف إطلاق النار، اليوم الأحد، إن قوات كييف قصفت ثلاث مستوطنات في جنوب شرق أوكرانيا (دونباس)، باستخدام قذائف عيار 120 ملم تحظرها اتفاقيات مينسك.
وأضافت أن كييف أطلقت ما مجموعه 20 قذيفة من عيار 120 ملم في مستوطنتي كوموناريفكا وستاروميكاهيليفكا. كما أطلقت 25 قذيفة عيار 122 ملم على مستوطنة بيتريفسكي.
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
البيت الأبيض يزعم مجددا أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت
أمس, 23:29 GMT
واحتدم الوضع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.
وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.
كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمر القائم بأعمال وزارة الطوارئ، ألكسندر تشوبريان، بالتوجه إلى منطقة روستوف في روسيا لتهيئة ظروف إيواء اللاجئين الذين تم إجلاؤهم من إقليم دونباس، بالإضافة لصرف مبلغ 10 آلاف روبل روسي (نحو 130 دولار) لكل لاجئ قادم من دونباس إلى روستوف الروسية.
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خط التماس بين المدافعين عن جمهورية دونيتسك والقوات الأوكرانية قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربيبث مباشر... تفاصيل ما يحدث على الحدود الأوكرانية18 فبراير, 18:20 GMT
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