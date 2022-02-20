https://arabic.sputniknews.com/20220220/روبوت-يشرف-على-الوقاية-من-الأوبئة-في-أحد-ملاعب-بكين-للألعاب-الأولمبية-الشتوية-فيديو-1058884914.html
روبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب بكين للألعاب الأولمبية الشتوية... فيديو
روبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب بكين للألعاب الأولمبية الشتوية... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لروبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب العاصمة الصينية بكين أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T06:20+0000
2022-02-20T06:20+0000
2022-02-20T06:36+0000
مجتمع
بكين 2022
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وقال الروبوت أثناء المقطع: "الرجاء ارتداء قناع طبي! هذا مطلب".انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بكين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
روبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب بكين للألعاب الأولمبية الشتوية... فيديو
06:20 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 06:36 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لروبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب العاصمة الصينية بكين أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية.
وقال الروبوت أثناء المقطع: "الرجاء ارتداء قناع طبي! هذا مطلب".
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بكين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري.