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- سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2022
بكين 2022
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بيجين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري. ومن المسابقات الأولمبية الشتوية لهذا العام: التزلج على المنحدرات الجليدية (التزلج الألبي) والتزلج الريفي والتزلج الحر وهوكي الجليد والقفز التزلجي والتزلج على الجليد.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/روبوت-يشرف-على-الوقاية-من-الأوبئة-في-أحد-ملاعب-بكين-للألعاب-الأولمبية-الشتوية-فيديو-1058884914.html
روبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب بكين للألعاب الأولمبية الشتوية... فيديو
روبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب بكين للألعاب الأولمبية الشتوية... فيديو
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لروبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب العاصمة الصينية بكين أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T06:20+0000
2022-02-20T06:36+0000
مجتمع
بكين 2022
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وقال الروبوت أثناء المقطع: "الرجاء ارتداء قناع طبي! هذا مطلب".انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بكين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري.
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مجتمع

روبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب بكين للألعاب الأولمبية الشتوية... فيديو

06:20 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 06:36 GMT 20.02.2022)
© AFP 2022 / Luca Solaموظف استقبال يطلب معلومات من روبوت من قبل شركة CTRL Robotics في قاعة فندق "سكاي في ساندتون، جنوب إفريقيا، 29 يناير 2021.
موظف استقبال يطلب معلومات من روبوت من قبل شركة CTRL Robotics في قاعة فندق سكاي في ساندتون، جنوب إفريقيا، 29 يناير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© AFP 2022 / Luca Sola
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انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لروبوت يشرف على الوقاية من الأوبئة في أحد ملاعب العاصمة الصينية بكين أثناء الألعاب الأولمبية الشتوية.
وقال الروبوت أثناء المقطع: "الرجاء ارتداء قناع طبي! هذا مطلب".
انطلقت الألعاب الأولمبية الشتوية في 4 فبراير/ شباط في ملعب بكين الوطني (المعروف بملعب عش الطائر) وتستمر حتى 20 الشهر الجاري.
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