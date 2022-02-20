https://arabic.sputniknews.com/20220220/في-السعودية-جي-بي-إس-لمراقبة-توقيعات-الحضور-والانصراف-1058903306.html
في السعودية... "جي بي إس" لمراقبة توقيعات الحضور والانصراف
في السعودية... "جي بي إس" لمراقبة توقيعات الحضور والانصراف
طالبت وزارة الصحة السعودية في تعميم لها ببيانات تمكنها من تطبيق نظام جديد تستخدم من خلاله أجهزة "جي بي إس" في توقيعات الحضور والانصراف الخاصة بموظفيها. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T12:55+0000
2022-02-20T12:55+0000
2022-02-20T12:55+0000
أخبار السعودية اليوم
جي بي إس
موظف
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وحسب جريدة عكاظ السعودية، فسيكون بمقدور كل رئيس أو مدير متابعة الموظفين التابعين لإدارته أثناء تحركاتهم خلال ساعات الدوام.وقد أصدرت وزارة الصحة تعميما، إلى ميدرياتها تطالب فيه بـ "سرعة استكمال متطلبات نظام الحضور والانصراف الإلكتروني وسرعة تزويد إدارة المراقبة بالموارد البشرية بالإحداثيات الخاصة بمواقع المنشآت الصحية (جي بي إس)".وتضمن التعميم كذلك ضرورة تزويد إدارة المراقبة بالموارد البشرية، بـ "الهياكل التنظيمية للمنشئات (إدارات - مستشفيات - مراكز صحية) مرتبطة بأسماء مديري ورؤساء الأقسام حسب الهيكل التنظيمي، مع تزويدهم برقم الهاتف والسجل المدني والرقم الوظيفي لكل مديرإدارة ورئيس قسم على أن يتم انجاز البيانات المطلوبة وإرسالها على الوزارة بصفة عاجلة"، حسب نص التعميم الذي نشرته الجريدة السعودية.ولذلك طالبت وزارة الصحة في تعميمها تحديد إحداثيات كل منشآتها ليتمكن جهاز "جي بي إس" من تسجيل الحضور والانصراف للموظف من نفس مكان المنشأة.
https://arabic.sputniknews.com/20211029/النيابة-السعودية-توجه-تحذيرا-للموظفين-في-المملكة-بشأن-الوثائق-والمعلومات-1050565923.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار السعودية اليوم, جي بي إس, موظف
في السعودية... "جي بي إس" لمراقبة توقيعات الحضور والانصراف
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طالبت وزارة الصحة السعودية في تعميم لها ببيانات تمكنها من تطبيق نظام جديد تستخدم من خلاله أجهزة "جي بي إس" في توقيعات الحضور والانصراف الخاصة بموظفيها.
وحسب جريدة عكاظ
السعودية، فسيكون بمقدور كل رئيس أو مدير متابعة الموظفين التابعين لإدارته أثناء تحركاتهم خلال ساعات الدوام.
29 أكتوبر 2021, 10:05 GMT
وقد أصدرت وزارة الصحة تعميما، إلى ميدرياتها تطالب فيه بـ "سرعة استكمال متطلبات
نظام الحضور والانصراف الإلكتروني وسرعة تزويد إدارة المراقبة بالموارد البشرية بالإحداثيات الخاصة بمواقع المنشآت الصحية (جي بي إس)".
وتضمن التعميم كذلك ضرورة تزويد إدارة المراقبة بالموارد البشرية، بـ "الهياكل التنظيمية للمنشئات (إدارات - مستشفيات - مراكز صحية) مرتبطة بأسماء مديري ورؤساء الأقسام حسب الهيكل التنظيمي، مع تزويدهم برقم الهاتف والسجل المدني والرقم الوظيفي لكل مديرإدارة ورئيس قسم على أن يتم انجاز البيانات المطلوبة
وإرسالها على الوزارة بصفة عاجلة"، حسب نص التعميم الذي نشرته الجريدة السعودية.
وسيتم التعامل مع نظام الحضور والانصراف الجديد من خلال تطبيق "مديري" الخاص بموظفي الوزارة، حيث تم إضافة أيقونة جديدة باسم "حياك"، يستطيع الموظف من خلالها تسجيل الحضور وقت وصوله إلى مكان العمل، والانصراف وقت مغادرته.
ولذلك طالبت وزارة الصحة في تعميمها تحديد إحداثيات كل منشآتها ليتمكن جهاز "جي بي إس" من تسجيل الحضور والانصراف للموظف من نفس مكان المنشأة.