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قرار كويتي يسمح للموظف بيع رصيد إجازاته نظير بدل نقدي
قرار كويتي يسمح للموظف بيع رصيد إجازاته نظير بدل نقدي
ذكرت تقارير إعلامية محلية أن مجلس الوزراء الكويتي سيقر غدا، قانونا يسمح للموظفين ببيع رصيد إجازاتهم نظير بدل نقدي. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T09:36+0000
2022-02-20T09:36+0000
أخبار الكويت اليوم
موظف
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وحسب تصريحات لجريدة القبس قالت مصادر برلمانية إن مجلس الوزراء الكويتي سوف يقر في اجتماعه غدا الاثنين، قانون السماح باستبدال بدل الإجازات.وأكدت المصادر أن وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي أخبرهم بأن "مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح بالاستبدال النقدي لإجازات الموظفين اعتُمد من كل الجهات، وسيعرض على مجلس الوزراء؛ لإقراره خلال اجتماعه غدا".وكانت وسائل إعلام كويتية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن مجلس الوزراء كلف مجلس الخدمة المدنية بوضع ضوابط لبيع الإجازات مثل "الحد الأقصى للإجازات المسموح ببيعها، وعدد المرات التي يسمح للموظف ببيعها وهل يسري قرار البيع على الجميع أم وفقا لحاجة العمل للموظف، وحدود سلطة صلاحية الجهات الحكومية في تنفيذ المقترح أم يكون من اختصاص ديوان الخدمة المدنية؟"
https://arabic.sputniknews.com/20220120/الحكومة-الكويتية-تقرر-صرف-دعم-العمالة-للموظفين-خلال-فترة-التجنيد-1056726449.html
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أخبار الكويت اليوم, موظف

قرار كويتي يسمح للموظف بيع رصيد إجازاته نظير بدل نقدي

09:36 GMT 20.02.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
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ذكرت تقارير إعلامية محلية أن مجلس الوزراء الكويتي سيقر غدا، قانونا يسمح للموظفين ببيع رصيد إجازاتهم نظير بدل نقدي.
وحسب تصريحات لجريدة القبس قالت مصادر برلمانية إن مجلس الوزراء الكويتي سوف يقر في اجتماعه غدا الاثنين، قانون السماح باستبدال بدل الإجازات.
الشيخ صباح الخالد الأحمد، رئيس مجلس الوزراء الكويتي - الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2022
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وأكدت المصادر أن وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي أخبرهم بأن "مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح بالاستبدال النقدي لإجازات الموظفين اعتُمد من كل الجهات، وسيعرض على مجلس الوزراء؛ لإقراره خلال اجتماعه غدا".
ولفتت المصادر إلى أن القانون الذي سبق وتقدم به أعضاء من مجلس الأمة الكويتي يتضمن "السماح باستبدال الإجازات، ويمنح الموظفين الحق في بيع رصيد الإجازات ببدل نقدي".
وكانت وسائل إعلام كويتية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن مجلس الوزراء كلف مجلس الخدمة المدنية بوضع ضوابط لبيع الإجازات مثل "الحد الأقصى للإجازات المسموح ببيعها، وعدد المرات التي يسمح للموظف ببيعها وهل يسري قرار البيع على الجميع أم وفقا لحاجة العمل للموظف، وحدود سلطة صلاحية الجهات الحكومية في تنفيذ المقترح أم يكون من اختصاص ديوان الخدمة المدنية؟"
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