https://arabic.sputniknews.com/20220220/لوغانسك-إصابة-3-مدنيين-في-قصف-متواصل-للجيش-الأوكراني-على-دونباس-1058928436.html
لوغانسك: إصابة 3 مدنيين في قصف متواصل للجيش الأوكراني على دونباس
لوغانسك: إصابة 3 مدنيين في قصف متواصل للجيش الأوكراني على دونباس
قال المتحدث باسم شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، إيفان فليبونينكو، إن ثلاثة مدنيين على الأقل أصيبوا في قصف لقوات الجيش الأوكراني. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T21:57+0000
2022-02-20T21:57+0000
2022-02-20T22:09+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814940_0:150:3111:1900_1920x0_80_0_0_c5addc496174ce03e6bc89c65590ead1.jpg
وأضاف أنه سُجل ما مجموعه 66 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار من جانب قوات كييف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه السلطات في وقت سابق بمنح 10 آلاف روبل لكل لاجئ يصل إلى أراضي روسيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.هذا وقد أدي هذا النزاع المسلح إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/البيت-الأبيض-بايدن-وماكرون-ناقشا-الأزمة-الأوكرانية-1058927542.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814940_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_e4c6da2888deb22883da6520f74dd4b6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
لوغانسك: إصابة 3 مدنيين في قصف متواصل للجيش الأوكراني على دونباس
21:57 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 22:09 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
قال المتحدث باسم شرطة جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد)، إيفان فليبونينكو، إن ثلاثة مدنيين على الأقل أصيبوا في قصف لقوات الجيش الأوكراني.
وأضاف أنه سُجل ما مجموعه 66 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار
من جانب قوات كييف، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار إلى أن المسلحين الأوكرانيين أطلقوا النار على 24 منطقة سكنية في الجمهورية. كما تستخدم الأسلحة المحظورة في اتفاقات مينسك.
وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
(المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وجه السلطات في وقت سابق بمنح 10 آلاف روبل لكل لاجئ يصل إلى أراضي روسيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
يُذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر أبريل/نيسان من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر فبراير/شباط من نفس العام.
هذا وقد أدي هذا النزاع المسلح إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية لإقليم دونباس. كما أن هناك أكثر من مليون شخص أصبحوا لاجئين بعد أن غادروا الإقليم إلى روسيا وبيلاروس أو إلى مناطق أخرى من أوكرانيا ذاتها.