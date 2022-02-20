https://arabic.sputniknews.com/20220220/مصرع-4-أشخاص-على-الأقل-من-بينهم-كنديين-بحادث-سير-جنوبي-كينيا-1058909863.html

مصرع 4 أشخاص على الأقل من بينهم كنديين بحادث سير جنوبي كينيا

مصرع 4 أشخاص على الأقل من بينهم كنديين بحادث سير جنوبي كينيا

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم بينهم اثنان يحملان الجنسية الكندية، وأُصيب اثنان آخران في حادث وقع في منطقة داغوريتي على طول طريق "نغونغ" في العاصمة الكينية... 20.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-20T14:47+0000

2022-02-20T14:47+0000

2022-02-20T14:47+0000

أخبار كندا

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القاهرة - سبوتنيك. قال موقع "ذا ستار كو" المحلي، اليوم الأحد: "لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم من بينهم كنديان اثنان وأُصيب اثنان آخران في حادث وقع في منطقة داغوريتي على طول طريق نغونغ في العاصمة الكينية نيروبي جنوبي البلاد.ونقل الموقع عن نائب رئيس الشرطة جيمس موغيرا، إنه تم "نقل المصابين الاثنين إلى مستشفى في نيروبي".وفي الرابع من تموز/يوليو الماضي، لقي 15 شخصا مصرعهم، جراء حادث سير بين حافلتين على إحدى الطرق السريعة جنوب شرقي كينيا.وقال مفوض مقاطعة "كيليفي"، كوتسوا أولاكا، في تصريح لـ"الأناضول" إن 15 شخصا لقوا مصرعهم وأكثر من 12 آخرين أصيبوا في الحادث.وأضاف المسؤول المحلي أن الحادث كان نتيجة اصطدام حافلتين على طريق "ماليندي - مومباسا" السريع والمزدحم. وقد تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى "ماليندي"، بحسب أولاكا.ووفقا لمسؤولين في المقاطعة، كانت إحدى الحافلات متجهة إلى مقاطعة "جاريسا" (شمال شرق)، بينما كانت الأخرى تقل الركاب إلى "ماليندي"، وهي بلدة ساحلية (جنوب شرق).وأفاد المسؤولون بأن بين القتلى موظفون حكوميون وسائقو الحافلتين، فيما أسهم في جهود الإسعافات الأولية للجرحى فرق الإنقاذ الرسمية، والصليب الأحمر الكيني، وآخرون.

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