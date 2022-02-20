https://arabic.sputniknews.com/20220220/نائب-لبناني-ميقاتي-حريص-على-مؤسسة-مصرف-لبنان-وليس-حاكمها-1058889959.html
نائب لبناني: ميقاتي حريص على مؤسسة مصرف لبنان وليس حاكمها
نائب لبناني: ميقاتي حريص على مؤسسة مصرف لبنان وليس حاكمها
قال النائب اللبناني، نقولا نحاس، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لا يحمي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل يحمي المؤسسة التي هي جزء من استقامة... 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T08:52+0000
2022-02-20T08:52+0000
2022-02-20T08:57+0000
العالم العربي
لبنان
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وكشف نحاس لموقع " لبنان 24" أن "المعلومات المتوافرة تشير إلى أننا سنصل إلى موازنة مع ضبط للعجز وذاهبون إلى ما هو مطلوب من الصندوق النقد الدولي".كما أكد نحاس أن ما يهم ميقاتي هو أن "تبقى مؤسسة مصرف لبنان حتى يمكن أن يستعملها في الجزء التفاوضي الكبير الجاري مع صندوق النقد".نقلت تقارير إعلامية لبنانية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد هدد بالاستقالة في حالة إقالة حاكم مصرف لبنان.وحسب جريدة الأخبار اللبنانية، فإن المدعي العام التمييزي غسان عويدات، لديه "ملف متكامل يتضمّن ما يكفي من أدلة ومعطيات تسمح بالادّعاء على سلامة"، لافتة إلى أنه لا يستطيع الادعاء عليه بذريعة "حفظ المصلحة الوطنية العليا"، وأن قرارا بهذا الحجم ليس من اختصاص القضاء وحده، بل هو قرار سياسي في المقام الأول.
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العالم العربي, لبنان
نائب لبناني: ميقاتي حريص على مؤسسة مصرف لبنان وليس حاكمها
08:52 GMT 20.02.2022 (تم التحديث: 08:57 GMT 20.02.2022) تابعنا عبر
قال النائب اللبناني، نقولا نحاس، اليوم الأحد، إن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي لا يحمي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل يحمي المؤسسة التي هي جزء من استقامة الدولة.
وكشف نحاس لموقع " لبنان 24"
أن "المعلومات المتوافرة تشير إلى أننا سنصل إلى موازنة مع ضبط للعجز وذاهبون إلى ما هو مطلوب من الصندوق النقد الدولي".
كما أكد نحاس أن ما يهم ميقاتي هو أن "تبقى مؤسسة مصرف لبنان حتى يمكن أن يستعملها في الجزء التفاوضي الكبير الجاري مع صندوق النقد".
نقلت تقارير إعلامية لبنانية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد هدد بالاستقالة في حالة إقالة حاكم مصرف لبنان.
وحسب جريدة الأخبار
اللبنانية، فإن المدعي العام التمييزي غسان عويدات، لديه "ملف متكامل يتضمّن ما يكفي من أدلة ومعطيات تسمح بالادّعاء على سلامة"، لافتة إلى أنه لا يستطيع الادعاء عليه بذريعة "حفظ المصلحة الوطنية العليا"، وأن قرارا بهذا الحجم ليس من اختصاص القضاء وحده، بل هو قرار سياسي في المقام الأول.