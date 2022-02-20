https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزيرة-الاقتصاد-الإسرائيلية-تزور-المغرب-بهدف-تعزيز-علاقات-التعاون-بين-البلدين-1058906454.html

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية تزور المغرب بهدف تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

يوقع المغرب وإسرائيل اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري غير مسبوقة بين البلدين، حيث وصفها مسؤولون إسرائيليون بالتاريخية. 20.02.2022, سبوتنيك عربي

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الرباط - سبوتنيك. ويتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة تبدؤها وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، للمغرب اليوم الأحد، وتستمر حتى الأربعاء المقبل، وهي أول زيارة عمل لها للمغرب منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في ديسمبر/ كانون الأول 2020.وتلتقي الوزيرة الإسرائيلية باربيفاي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، كما تعقد اجتماعات مع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور والعديد من المسؤولين في قطاعات اقتصادية وتجارية في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش.وقال رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى المغرب، دافيد غوفرين، عبر "تويتر"، إن الزيارة تأني بهدف تعزيز الشراكات بين البلدين.ويتطلع البلدان إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية في العديد من المجالات وتوسيع المبادلات التجارية والرفع من قيمتها، حيث بلغت التبادلات التجارية بین البلدين نحو 131 ملیون دولار العام الماضي منها 100 ملیون دولار صادرات من المغرب إلى إسرائيل.ومن المقرر أن تزور الوزيرة أورنا باربيفاي، مجموعة من الشركات الإسرائیلیة العاملة في قطاع النسیج والفلاحة بالمغرب، كما تلتقي برجال أعمال مغاربة لتشجيعهم على الاستثمار بإسرائيل. وأكد بيان لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية أنّ "المغرب يحظى بأهمية كبیرة بالنسبة لإسرائيل في المیادين الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية"، مضيفا أن "العلاقات التجارية والاقتصادية قائمة بين البلدين لكن تبقى محدودة ما يتطلب ضرورة تعزيزها في المستقبل لزيارة الرفاه الاقتصادي لكلا البلدين". وتشمل الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب، خدمات النقل، ومنتجات المطاط والبلاستيك والمنتجات الكيميائية، بينما تصدرّ المملكة إلى إسرائيل منتجات النسیج والزراعة وخدمات النقل. وأعلن المغرب في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2020، استئناف علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد توقفها عام 2000 إثر اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ليصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد أن قطعت موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010، وسادس بلد عربي بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

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