https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-الدفاع-الأوكراني-يستبعد-شن-روسيا-هجوما-ضد-بلاده-خلال-الأيام-المقبلة-1058922841.html
وزير الدفاع الأوكراني يستبعد شن روسيا هجوما ضد بلاده خلال الأيام المقبلة
وزير الدفاع الأوكراني يستبعد شن روسيا هجوما ضد بلاده خلال الأيام المقبلة
استبعد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، شن روسيا هجوما على بلاده خلال الأيام المقبلة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T18:53+0000
2022-02-20T18:53+0000
2022-02-20T18:53+0000
أخبار أوكرانيا
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كييف- سبوتنيك. وقال ريزنيكوف، في تصريحات مع قناة "1+1" الأوكرانية: "اليوم وحتى هذه الساعة، لم يتم تشكيل قوة هجومية من جانب روسيا في أي من المدن التي يحيطون فيها بأوكرانيا، لذلك فإنه من غير المناسب برأيي القول بأنه سيكون هناك هجوم غدا أو بعد غد".وأضاف قائلا: "لكن هذا لا يعني أن المخاطر قليلة ولا يعني أنه لا يوجد تهديد. أريد أن أذكر شركاءنا بأن التهديد قائم منذ 2013"، على حد قوله.وتابع وزير الدفاع الأوكراني، أن "القوات الأوكرانية مستعدة لمقاومة ومواجهة القوات الروسية".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/البيت-الأبيض-يزعم-مجددا-أن-روسيا-قد-تشن-هجوما-على-أوكرانيا-في-أي-وقت-1058882388.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الأوكراني يستبعد شن روسيا هجوما ضد بلاده خلال الأيام المقبلة
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استبعد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، شن روسيا هجوما على بلاده خلال الأيام المقبلة.
كييف- سبوتنيك
. وقال ريزنيكوف، في تصريحات مع قناة "1+1" الأوكرانية: "اليوم وحتى هذه الساعة، لم يتم تشكيل قوة هجومية من جانب روسيا في أي من المدن التي يحيطون فيها بأوكرانيا، لذلك فإنه من غير المناسب برأيي القول بأنه سيكون هناك هجوم غدا أو بعد غد".
وأضاف قائلا: "لكن هذا لا يعني أن المخاطر قليلة ولا يعني أنه لا يوجد تهديد. أريد أن أذكر شركاءنا بأن التهديد قائم منذ 2013"، على حد قوله.
وتابع وزير الدفاع الأوكراني، أن "القوات الأوكرانية مستعدة لمقاومة ومواجهة القوات الروسية".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.