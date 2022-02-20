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وزير الدفاع الأوكراني يستبعد شن روسيا هجوما ضد بلاده خلال الأيام المقبلة
وزير الدفاع الأوكراني يستبعد شن روسيا هجوما ضد بلاده خلال الأيام المقبلة
استبعد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، شن روسيا هجوما على بلاده خلال الأيام المقبلة. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T18:53+0000
2022-02-20T18:53+0000
أخبار أوكرانيا
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كييف- سبوتنيك. وقال ريزنيكوف، في تصريحات مع قناة "1+1" الأوكرانية: "اليوم وحتى هذه الساعة، لم يتم تشكيل قوة هجومية من جانب روسيا في أي من المدن التي يحيطون فيها بأوكرانيا، لذلك فإنه من غير المناسب برأيي القول بأنه سيكون هناك هجوم غدا أو بعد غد".وأضاف قائلا: "لكن هذا لا يعني أن المخاطر قليلة ولا يعني أنه لا يوجد تهديد. أريد أن أذكر شركاءنا بأن التهديد قائم منذ 2013"، على حد قوله.وتابع وزير الدفاع الأوكراني، أن "القوات الأوكرانية مستعدة لمقاومة ومواجهة القوات الروسية".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.
https://arabic.sputniknews.com/20220219/البيت-الأبيض-يزعم-مجددا-أن-روسيا-قد-تشن-هجوما-على-أوكرانيا-في-أي-وقت-1058882388.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الدفاع الأوكراني يستبعد شن روسيا هجوما ضد بلاده خلال الأيام المقبلة

18:53 GMT 20.02.2022
© REUTERS / BELTAالمناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة موغيليوف، بيلاروسيا 17 فبراير 2022
المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة موغيليوف، بيلاروسيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2022
© REUTERS / BELTA
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استبعد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الأحد، شن روسيا هجوما على بلاده خلال الأيام المقبلة.
كييف- سبوتنيك. وقال ريزنيكوف، في تصريحات مع قناة "1+1" الأوكرانية: "اليوم وحتى هذه الساعة، لم يتم تشكيل قوة هجومية من جانب روسيا في أي من المدن التي يحيطون فيها بأوكرانيا، لذلك فإنه من غير المناسب برأيي القول بأنه سيكون هناك هجوم غدا أو بعد غد".
السكرتيرة الصحفية للرئيس الأمريكي، جين بساكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2022
البيت الأبيض يزعم مجددا أن روسيا قد تشن هجوما على أوكرانيا في أي وقت
أمس, 23:29 GMT
وأضاف قائلا: "لكن هذا لا يعني أن المخاطر قليلة ولا يعني أنه لا يوجد تهديد. أريد أن أذكر شركاءنا بأن التهديد قائم منذ 2013"، على حد قوله.
وتابع وزير الدفاع الأوكراني، أن "القوات الأوكرانية مستعدة لمقاومة ومواجهة القوات الروسية".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.
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