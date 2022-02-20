https://arabic.sputniknews.com/20220220/وزير-الطاقة-السعودي-من-الخطأ-التركيز-على-مصادر-الطاقة-المتجددة-فقط-1058921912.html
وزير الطاقة السعودي: من الخطأ التركيز على مصادر الطاقة المتجددة فقط
وزير الطاقة السعودي: من الخطأ التركيز على مصادر الطاقة المتجددة فقط
قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إنه من الخطأ التركيز على مصادر الطاقة المتجددة فقط. 20.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-20T18:34+0000
2022-02-20T18:34+0000
2022-02-20T18:34+0000
السعودية
العالم العربي
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ونقلت "رويترز" عن الوزير السعودي، قوله بأن بلاده تواصل الاستثمار وتوسيع طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن نقص الاستثمارات تسببت في رفع الأسعار.جاءت تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمة ألقاها في مستهل المؤتمر الدولي لتقنية البترول للعام 2022، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.وحذر ابن سلمان من ظهور تحديات أمام صانعي السياسات بسبب ارتفاع الأسعار، واصفا الحملة ضد الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز بأنها "قصيرة النظر وسيكون لها أثر على الرفاه العالمي"، حسبما نقلت "العربية".من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، إن تحول الطاقة يتطلب تعزيز جميع مصادرها موضحا أن السيارات الكهربائية تشكل أقل من 1% من الأسطول العالمي.، مشيرا إلى أن النفط والغاز جزء من تحول الطاقة العالمي وسيظلان كذلك لعقود مقبلة.يذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول انطلقت، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، حيث يشمل المؤتمر 107 جلسات تقنية، تقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, العالم العربي
وزير الطاقة السعودي: من الخطأ التركيز على مصادر الطاقة المتجددة فقط
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قال وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، اليوم الأحد، إنه من الخطأ التركيز على مصادر الطاقة المتجددة فقط.
ونقلت "رويترز" عن الوزير السعودي، قوله بأن بلاده تواصل الاستثمار وتوسيع طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن نقص الاستثمارات تسببت في رفع الأسعار.
جاءت تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمة ألقاها في مستهل المؤتمر الدولي لتقنية البترول للعام 2022، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.
وحذر ابن سلمان من ظهور تحديات أمام صانعي السياسات بسبب ارتفاع الأسعار، واصفا الحملة ضد الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز بأنها "قصيرة النظر وسيكون لها أثر على الرفاه العالمي"، حسبما نقلت "العربية
".
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، إن تحول الطاقة يتطلب تعزيز جميع مصادرها موضحا أن السيارات الكهربائية تشكل أقل من 1% من الأسطول العالمي.، مشيرا إلى أن النفط والغاز جزء من تحول الطاقة العالمي وسيظلان كذلك لعقود مقبلة.
يذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول انطلقت، اليوم الأحد، بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، حيث يشمل المؤتمر 107 جلسات تقنية، تقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية.