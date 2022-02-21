https://arabic.sputniknews.com/20220221/إعلام-يكشف-كيف-توفي-عادل-عبد-العال-خبير-الطب-البديل-1058958187.html

إعلام يكشف كيف توفي عادل عبد العال خبير الطب البديل

إعلام يكشف كيف توفي عادل عبد العال خبير الطب البديل

كشفت تقارير إعلامية عن سبب وفاة خبير الطب البديل، عادل عبد العال، والذي أُعلن عن وفاته في ساعة متأخرة من مساء أمس. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T15:00+0000

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اطباء

مصر

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وحسب موقع البيان، فإن أحد أقارب الخبير في مجال الأعشاب الطبية عادل عبد العال قد أكد أنه تعرض لأزمة قلبية حادة.وقال: "تعرض الدكتور عادل عبد العال لأزمة قلبية حادة، ثم أصيب بضيق تنفس وتوفي"، مؤكدا أن الدفن تم بمسقط رأسه بمحافظة الدقهلية.وكانت الصفحة الرسمية للدكتور عادل عبد العال قد أعلنت عن وفاته بنعي تم نشره في غضون الساعة الثانية عشرة من مساء أمس الأحد.وجاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بكل كلمات الحزن والأسى توفي الي رحمة الله تعالي الدكتور "عادل عبد العال" ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويبدل داراً خيراً من داراه وأهلاً خيراً من أهله وأن يجعل قبره نوراً ومن بين يديه نوراً ومن خلفه نورا ومن فوقيه نورا ومن تحته نورا وعن يمينه نورا وعن شماله نورا.. ويصبر أسرة يارب العالمين، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".يشار إلى أن عادل عبد العال كان أحد المشهورين في مجال العلاج بالأعشاب، وكانت له حلقات تلفزيونية معروفة عن طرق العلاج بالاعشاب.

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اطباء, مصر