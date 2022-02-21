https://arabic.sputniknews.com/20220221/الإمارات-تمدد-إيقاف-الطائرات-دون-طيار-1058956504.html
الإمارات تمدد إيقاف الطائرات دون طيار
الإمارات تمدد إيقاف الطائرات دون طيار
أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، تمديد القرار المتعلق بإيقاف الطائرات دون طيار، و الرياضات الجوية الخفيفة بمختلف أشكالها. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T14:33+0000
2022-02-21T14:33+0000
2022-02-21T14:33+0000
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وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، إنها قررت بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون)، حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).كما قررت الداخلية الإماراتية تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاك وممارسي الطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.وبيّنت الوزارة أنه يتم حاليا مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار في الدولة ومناطق الطيران.وشددت على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة، ولا يتقيد بالتعليمات الصادرة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.وفي الشهر الماضي، حظرت السلطات الإماراتية عمليات الطيران لمالكي الطائرات دون طيار (الدرون).
https://arabic.sputniknews.com/20200325/الإمارات-طائرات-بدون-طيار-تراقب-تطبيق-قرارات-مواجهة-تفشي-كورونا-1044960792.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الإمارات تمدد إيقاف الطائرات دون طيار
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أعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، تمديد القرار المتعلق بإيقاف الطائرات دون طيار، و الرياضات الجوية الخفيفة بمختلف أشكالها.
وقالت وزارة الداخلية الإماراتية، إنها قررت بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاّك وممارسي وهواة الطائرات دون طيار، والتي تتضمن مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون)، حتى إشعار آخر، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية
(وام).
كما قررت الداخلية الإماراتية تمديد قرار إيقاف عمليات الطيران لملاك وممارسي الطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية وحتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.
وبيّنت الوزارة أنه يتم حاليا مراجعة وتعديل الأنظمة المتعلقة باستخدام الطائرات دون طيار في الدولة ومناطق الطيران.
وشددت على أن كل من يقوم بتشغيل أي عمليات طيران أو ممارسة أي من هذه الأنشطة، ولا يتقيد بالتعليمات الصادرة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات، والذي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية التي لا تقل عن 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
وفي الشهر الماضي، حظرت السلطات الإماراتية
عمليات الطيران لمالكي الطائرات دون طيار (الدرون).