https://arabic.sputniknews.com/20220221/البيت-الأبيض-بايدن-وافق-مبدئيا-على-الاجتماع-مع-بوتين-إذا-لم-يحدث-غزو-1058930621.html

البيت الأبيض: بايدن وافق مبدئيا على الاجتماع مع بوتين إذا لم يحدث غزو

البيت الأبيض: بايدن وافق مبدئيا على الاجتماع مع بوتين إذا لم يحدث غزو

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الأزمة الأوكرانية بعد اجتماع... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T02:27+0000

2022-02-21T02:27+0000

2022-02-21T02:27+0000

محادثات بوتين وبايدن

جو بايدن

فلاديمير بوتين

أخبار أوكرانيا

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وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، "في الوقت الحالي يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا جدا".وأكد الإليزيه أن الرئيسين الروسي والأمريكي قبلا من حيث المبدأ على مقترح ماكرون.كان الرئيس الفرنسي أجرى اتصالات هاتفية بكل من الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، ناقشوا خلالها الأزمة الأوكرانية.وأضاف الإليزيه أن جدول أعمال القمة سيُعدّ من قبل وزيري الخارجية الأمريكي بلينكن والروسي لافروف.ومن المقرر أن يلتقي لافروف وبلينكن يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الأزمة الأوكرانية والمقترحات الأمنية الروسية وتوسعات الناتو قرب الحدود الروسية.وشدد الإليزيه على أن قمة بايدن وبوتن لا يمكن أن تعقد إلا إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا. كما اقترح الرئيس الفرنسي قمة بين جميع الأطراف المعنية في أوروبا لبحث الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا، بعد قمة الرئيسين الأمريكي والروسي.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.

https://arabic.sputniknews.com/20220221/ماكرون-يقترح-عقد-قمة-بين-بوتين-وبايدن-بشأن-أوكرانيا-والرئيسان-يقبلان-1058930035.html

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جو بايدن, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا