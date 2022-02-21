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صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920
محادثات بوتين وبايدن
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيتحدثان عن أزمة الحوار بين البلدين، يوم الثلاثاء الموافق 7 ديسمبر. وبدوره أكد البيت الأبيض أن المحادثات المرتقبة بين الرئيسين، ستتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها الملف النووي الإيراني والاستقرار الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/البيت-الأبيض-بايدن-وافق-مبدئيا-على-الاجتماع-مع-بوتين-إذا-لم-يحدث-غزو-1058930621.html
البيت الأبيض: بايدن وافق مبدئيا على الاجتماع مع بوتين إذا لم يحدث غزو
البيت الأبيض: بايدن وافق مبدئيا على الاجتماع مع بوتين إذا لم يحدث غزو
قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الأزمة الأوكرانية بعد اجتماع... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T02:27+0000
2022-02-21T02:27+0000
محادثات بوتين وبايدن
جو بايدن
فلاديمير بوتين
أخبار أوكرانيا
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وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، "في الوقت الحالي يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا جدا".وأكد الإليزيه أن الرئيسين الروسي والأمريكي قبلا من حيث المبدأ على مقترح ماكرون.كان الرئيس الفرنسي أجرى اتصالات هاتفية بكل من الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، ناقشوا خلالها الأزمة الأوكرانية.وأضاف الإليزيه أن جدول أعمال القمة سيُعدّ من قبل وزيري الخارجية الأمريكي بلينكن والروسي لافروف.ومن المقرر أن يلتقي لافروف وبلينكن يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الأزمة الأوكرانية والمقترحات الأمنية الروسية وتوسعات الناتو قرب الحدود الروسية.وشدد الإليزيه على أن قمة بايدن وبوتن لا يمكن أن تعقد إلا إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا. كما اقترح الرئيس الفرنسي قمة بين جميع الأطراف المعنية في أوروبا لبحث الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا، بعد قمة الرئيسين الأمريكي والروسي.وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220221/ماكرون-يقترح-عقد-قمة-بين-بوتين-وبايدن-بشأن-أوكرانيا-والرئيسان-يقبلان-1058930035.html
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جو بايدن, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا

البيت الأبيض: بايدن وافق مبدئيا على الاجتماع مع بوتين إذا لم يحدث غزو

02:27 GMT 21.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالمتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021
المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين بساكي، واشنطن، الولايات المتحدة 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على عقد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الأزمة الأوكرانية بعد اجتماع وزيري خارجية البلدين الأسبوع المقبل وإذا لم يحدث غزو.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، "في الوقت الحالي يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا جدا".
وفي وقت سابق اليوم، قال قصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون اقترح عقد قمة مشتركة بين كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، بشأن الأزمة الأوكرانية.
وأكد الإليزيه أن الرئيسين الروسي والأمريكي قبلا من حيث المبدأ على مقترح ماكرون.
كان الرئيس الفرنسي أجرى اتصالات هاتفية بكل من الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأحد، ناقشوا خلالها الأزمة الأوكرانية.
وأضاف الإليزيه أن جدول أعمال القمة سيُعدّ من قبل وزيري الخارجية الأمريكي بلينكن والروسي لافروف.
ومن المقرر أن يلتقي لافروف وبلينكن يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة الأزمة الأوكرانية والمقترحات الأمنية الروسية وتوسعات الناتو قرب الحدود الروسية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
محادثات بوتين وبايدن
ماكرون يقترح عقد قمة بين بوتين وبايدن بشأن أوكرانيا والرئيسان قبلا
01:00 GMT
وشدد الإليزيه على أن قمة بايدن وبوتن لا يمكن أن تعقد إلا إذا لم تقم روسيا بغزو أوكرانيا. كما اقترح الرئيس الفرنسي قمة بين جميع الأطراف المعنية في أوروبا لبحث الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا، بعد قمة الرئيسين الأمريكي والروسي.
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، مؤكدة أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت"، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.
وتصاعد التوتر في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، خلال الأيام الماضية، بعد تبادل الاتهامات بين القوات الأوكرانية وسلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك (المعلنتين من جانب واحد)، بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس، لقصف مدفعي.
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