https://arabic.sputniknews.com/20220221/الجيش-الروسي-يدمر-مدرعتين-لأوكرانيا-بعد-خرقهما-حدود-البلاد--1058951089.html
الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما الحدود الروسية
الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما الحدود الروسية
أعلنت الخدمة الصحفية التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن قوات الحدود الروسية استطاعت إحباط تسلل مجموعة تخريبية حاولت... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T12:52+0000
2022-02-21T12:52+0000
2022-02-21T13:15+0000
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روسيا
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وجاء في بيان القوات المسلحة أن " قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وتحديدا مفرزة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبطت عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية من الأراضي الأوكرانية".وأضاف البيان أنه خلال المناوشات دخلت عربتان قتاليتان للمشاة تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية الأراضي الروسية لإجلاء المخربين، خيث تم القضاء عليها وقتل خمسة من المجموعة ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الروسي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يدمر مدرعتين لأوكرانيا بعد خرقهما الحدود الروسية
12:52 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 21.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت الخدمة الصحفية التابعة للقوات المسلحة الروسية في المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الإثنين، أن قوات الحدود الروسية استطاعت إحباط تسلل مجموعة تخريبية حاولت انتهاك حدود روسيا من الأراضي الأوكرانية.
وجاء في بيان القوات المسلحة أن " قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وتحديدا مفرزة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحبطت عملية انتهاك الحدود الروسية من قبل مجموعة تخريبية من الأراضي الأوكرانية".
وأضاف البيان أنه خلال المناوشات دخلت عربتان قتاليتان للمشاة تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية الأراضي الروسية لإجلاء المخربين، خيث تم القضاء عليها وقتل خمسة من المجموعة ولم تقع إصابات في صفوف الجيش الروسي.