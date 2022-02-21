https://arabic.sputniknews.com/20220221/الخارجية-الروسية-نتطلع-إلى-حل-سلمي-في-سوريا-ووجود-واشنطن-ليس-قانوني-هناك-1058938092.html

الخارجية الروسية: نتطلع إلى حل في سوريا ووجود واشنطن ليس قانونيا ومستعدين للوساطة بين طهران والرياض

الخارجية الروسية: نتطلع إلى حل في سوريا ووجود واشنطن ليس قانونيا ومستعدين للوساطة بين طهران والرياض

شارك نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الشرق الأوسط التي تجري ضمن فعاليات منتدى فالداي في موسكو. 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T09:31+0000

2022-02-21T09:31+0000

2022-02-21T09:53+0000

روسيا

العالم العربي

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وقدم بوغدانوف خلال اللقاء تقريرا عن جدول أعمال روسيا الخاص بالشرق الأوسط لعام 2022، وأولويات موسكو لهذا العام.وبهذا الصدد، قال بوغدانوف للصحفيين خلال المؤتمر أنه من غير الوارد حاليا أن تقوم موسكو بالاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان.وكشف بوغدانوف عن مشاركة وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، بالاجتماع الوزاري حول سوريا في مدينة أنطاليا التركية في 11-13 مارس/ آذار المقبل.كما اعتبر بوغدانوف أن "صيغة أستانا" تبقى الأكثر فاعلية في التسوية السورية، حيث تواصل موسكو التفاعل مع الشركاء الأتراك والإيرانيين بهذا الموضوع.وفي السياق نفسه، أكد بوغدانوف خلال مؤتمره أن تواجد الولايات المتحدة في سوريا غير قانوني، ومن الواضح أن معركتهم هناك ليس ضد الإرهاب.كما أكد بوغدانوف أن روسيا تؤيد إقامة اتصالات بناءة بين الحكومة السورية والأكراد لإعادة وحدة البلاد. قائلا بهذا الصدد "نعتقد أن الأكراد يجب أن يشاركوا في جهود المصالحة، وسيكون هذا مجرد مؤشر على أنه ليس لديهم أي تطلعات انفصالية، إذا جاز التعبير ومن الضروري، أعتقد أنه يجب إشراك الأكراد". وتابع بوغدانوف "لا ينبغي لنا أن نقوم بهذا العمل بل على المستوى السوري الداخلي بين دمشق وممثلين أكراد".ومن جهة أخرى، أعلن بوغدانوف عن استعداد روسيا للوساطة بين إيران والمملكة العربية السعودية.وقال بهذا الصدد: "لقد عرضنا وساطتنا على الشركاء في الرياض وطهران أكثر من مرة، وموسكو كمكان للقاءات، الرسمية وغير الرسيمة. وفي هذا الصدد، لا يزال عرضنا مطروحا على الطاولة".

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