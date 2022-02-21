"المرور السعودي" يكشف كيفية الحصول على لوحات مميزة لسيارتك
© AFP 2022 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
© AFP 2022 / BILAL QABALAN
كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عن طريقة حصول المواطن والمقيم على لوحات مميزة لسيارته.
وحسب بيان نشرته الإدارة العامة للمرور السعودي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلنت عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الثلاثاء، وذلك عبر منصة "أبشر" السعودية.
تعلن الإدارة العامة للمرور طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الثلاثاء، وذلك عبر منصة #أبشر.— المرور السعودي (@eMoroor) February 21, 2022
#المرور_السعودي pic.twitter.com/1QSqKGXRYJ
وأوضح البيان أن الإدارة ستبدأ في تفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز، من خلال 5 شعارات تتضمن "رؤية المملكة"، و"السيفين والنخلة – ملون وأسود"، و"مدائن صالح"، و"الدرعية".
الإدارة العامة للمرور تبدأ بتفعيل خدمة إضافة شعار مميز على لوحات المركبات، وذلك من خلال منصة #أبشر لتمكين مالك المركبة من اختيار شعار من بين (5) شعارات متاحة.#المرور_السعودي pic.twitter.com/bS5BhJV1Ev— المرور السعودي (@eMoroor) February 21, 2022
وقال البيان، إنه "يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة وإصدار اللوحات، الدخول عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر“، واختيار "المرور" من تبويب خدماتي، ثم “تواصل” و”طلب اللوحة بشعار”، وذلك بعد دفع رسوم الخدمة (800) ريال لمرة واحدة".
البدء بتفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز، والتي يمكن إصدارها من خلال منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية #أبشر#المرور_السعودي pic.twitter.com/TydYqvH9fa— المرور السعودي (@eMoroor) February 21, 2022
وشددت الإدارة العامة للمرور على وجوب كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب، وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال منصة "أبشر"، باختيار "المرفقات".