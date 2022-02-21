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"المرور السعودي" يكشف كيفية الحصول على لوحات مميزة لسيارتك
"المرور السعودي" يكشف كيفية الحصول على لوحات مميزة لسيارتك
كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عن طريقة حصول المواطن والمقيم على لوحات مميزة لسيارته. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T15:46+0000
2022-02-21T15:46+0000
أخبار السعودية اليوم
المرور
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وحسب بيان نشرته الإدارة العامة للمرور السعودي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلنت عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الثلاثاء، وذلك عبر منصة "أبشر" السعودية.وأوضح البيان أن الإدارة ستبدأ في تفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز، من خلال 5 شعارات تتضمن "رؤية المملكة"، و"السيفين والنخلة – ملون وأسود"، و"مدائن صالح"، و"الدرعية".وقال البيان، إنه "يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة وإصدار اللوحات، الدخول عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر“، واختيار "المرور" من تبويب خدماتي، ثم “تواصل” و”طلب اللوحة بشعار”، وذلك بعد دفع رسوم الخدمة (800) ريال لمرة واحدة".وشددت الإدارة العامة للمرور على وجوب كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب، وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال منصة "أبشر"، باختيار "المرفقات".
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أخبار السعودية اليوم, المرور

"المرور السعودي" يكشف كيفية الحصول على لوحات مميزة لسيارتك

15:46 GMT 21.02.2022
© AFP 2022 / BILAL QABALANمدينة الرياض السعودية
مدينة الرياض السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / BILAL QABALAN
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كشفت الإدارة العامة للمرور السعودي عن طريقة حصول المواطن والمقيم على لوحات مميزة لسيارته.
وحسب بيان نشرته الإدارة العامة للمرور السعودي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلنت عن طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا الثلاثاء، وذلك عبر منصة "أبشر" السعودية.
وأوضح البيان أن الإدارة ستبدأ في تفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز، من خلال 5 شعارات تتضمن "رؤية المملكة"، و"السيفين والنخلة – ملون وأسود"، و"مدائن صالح"، و"الدرعية".
وقال البيان، إنه "يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة وإصدار اللوحات، الدخول عبر منصة وزارة الداخلية “أبشر“، واختيار "المرور" من تبويب خدماتي، ثم “تواصل” و”طلب اللوحة بشعار”، وذلك بعد دفع رسوم الخدمة (800) ريال لمرة واحدة".
وشددت الإدارة العامة للمرور على وجوب كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب، وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال منصة "أبشر"، باختيار "المرفقات".
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