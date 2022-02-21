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مباشر... بوتين يوجه كلمة إلى جميع المواطنين في روسيا حول القرارات بخصوص دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220221/بوتين-يبلغ-ماكرون-وشولتز-اعتزامه-التوقيع-على-مرسوم-بشأن-دونباس---1058966318.html
بوتين يبلغ ماكرون وشولتز اعتزامه التوقيع على مرسوم بشأن دونباس
بوتين يبلغ ماكرون وشولتز اعتزامه التوقيع على مرسوم بشأن دونباس
أكد الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أخبر كلا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، أنه يعتزم التوقيع على مرسوم بشأن... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T18:09+0000
2022-02-21T18:20+0000
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روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "أجرى رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، والمستشار الاتحادي لألمانيا أولاف شولتس. وأطلع فلاديمير بوتين (الجانبان) على نتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي.. الذي نظر في الوضع القائم في دونباس في سياق قرار مجلس الدوما بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك". أكد بوتين خلال الاجتماع الاستثنائي الموسع لمجلس الأمن الروسي، الذي عقد في وقت سابق من اليوم، أن موسكو ستتخذ قرارها اليوم حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لوغانسك.وبدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيوجه رسالة عبر الفيديو، في وقت قريب.
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بوتين يبلغ ماكرون وشولتز اعتزامه التوقيع على مرسوم بشأن دونباس

18:09 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 18:20 GMT 21.02.2022)
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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أكد الكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أخبر كلا من الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، أنه يعتزم التوقيع على مرسوم بشأن دونباس.
وجاء في بيان الكرملين: "أجرى رئيس روسيا، فلاديمير بوتين، محادثة هاتفية مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، والمستشار الاتحادي لألمانيا أولاف شولتس. وأطلع فلاديمير بوتين (الجانبان) على نتائج الاجتماع الموسع لمجلس الأمن الروسي.. الذي نظر في الوضع القائم في دونباس في سياق قرار مجلس الدوما بشأن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك".

"في ضوء كل هذا ، قال رئيس روسيا إنه يعتزم التوقيع على مرسوم بهذا الصدد في المستقبل القريب. وأعرب رئيس فرنسا والمستشار الألماني الاتحادي عن خيبة أملهما من هذا التطور. وفي الوقت نفسه، أعربا عن استعدادهما لمواصلة الاتصالات".

الكرملين - سبوتنيك عربي
الكرملين
أكد بوتين خلال الاجتماع الاستثنائي الموسع لمجلس الأمن الروسي، الذي عقد في وقت سابق من اليوم، أن موسكو ستتخذ قرارها اليوم حول الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك لوغانسك.
وبدوره، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيوجه رسالة عبر الفيديو، في وقت قريب.
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- سبوتنيك عربيمباشر... بوتين يوجه كلمة إلى جميع المواطنين في روسيا حول القرارات بخصوص دونباس18:45 GMT
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