https://arabic.sputniknews.com/20220221/خبير-طالما-موقف-السعودية-متشنج-من-لبنان-لا-أمل-بنجاح-أي-مبادرة-لتسوية-الخلافات--1058955211.html
خبير: طالما موقف السعودية متشنج من لبنان لا أمل بنجاح أي مبادرة لتسوية الخلافات
خبير: طالما موقف السعودية متشنج من لبنان لا أمل بنجاح أي مبادرة لتسوية الخلافات
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما دعا إليه مؤخرا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو الحوار بين لبنان ودول الخليج. حيث طالب خلال مشاركته في افتتاح أعمال... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T14:08+0000
2022-02-21T14:08+0000
2022-02-21T14:08+0000
راديو
نافذة على لبنان
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خبير: طالما موقف السعودية متشنج من لبنان لا أمل بنجاح أي مبادرة لتسوية الخلافات
خبير: طالما موقف السعودية متشنج من لبنان لا أمل بنجاح أي مبادرة لتسوية الخلافات
يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار الذيب إلى أنولفت الذيب إلى أنإعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
خبير: طالما موقف السعودية متشنج من لبنان لا أمل بنجاح أي مبادرة لتسوية الخلافات
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما دعا إليه مؤخرا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو الحوار بين لبنان ودول الخليج. حيث طالب خلال مشاركته في افتتاح أعمال الدورة الـ 32 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، بـ "ضرورة تبني الدعوة لبدء حوار لبناني مع دول الخليج العربي برعاية من دولة الكويت".
يقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"يعتبر رئيس مجلس النواب نبية بري، منذ عام 2005 من دعاة حل الملف اللبناني عبر معادلة س- س أي السعودية وسوريا، ومن دعاة الحل العربي، وكان يؤمن دائما بالحل العربي للبنان".
"مبادرة الرئيس نبيه بري، مبادرة كريمة وأساسية، ويمكن أن تؤسس لعلاقات إيجابية بين لبنان ودول الخليج العربي، لكني أعتقد جازما، أن المشكلة الأساسية هي بين لبنان والسعودية وليس هناك من مشاكل مع بلدان الخليج الأخرى".
"الموقف السعودي حتى الان، هو موقف متشنج من لبنان، ويرفض أي تفاوض مع الدولة اللبنانية، ولهذا فإن هذه المبادرة لن يكتب لها النجاح".
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...
التفاصيل في الملف الصوتي...