https://arabic.sputniknews.com/20220221/سبوتنيك-تزور-أول-مراكز-إيواء-اللاجئين-من-دونيتسك-في-روسياصور-1058947311.html

"سبوتنيك" تزور أول مراكز إيواء للاجئين من دونيتسك في روسيا..صور

"سبوتنيك" تزور أول مراكز إيواء للاجئين من دونيتسك في روسيا..صور

منذ الإعلان عن قرار إجلاء سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى داخل الأراضي الروسية، عملت السلطات المحلية الروسية على نشر مراكز إيواء مؤقتة فورية على المناطق... 21.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-21T12:09+0000

2022-02-21T12:09+0000

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قام مراسل "سبوتنيك" بزيارة أول المعسكرات والمراكز الترفيهية المجهزة للأطفال واللاجئين التي فتحت أبوابها على سواحل بحر آزوف بالقرب من حدود جمهورية لوغانسك المستقلة.مكان للاستجمام والراحةوأشار المراسل أن المراكز المخصصة لإيواء الأطفال تم افتتاحها في مدينة تاغانروغ الروسية التي تعد أول وأكبر مدينة على حدود بين جمهورية دونيتسك الشعبية وروسيا. وبحسب المراسل، تم تنظيم المركز في 19 فبراير/ شباط الماضي ليصبح قادرا على احتواء 700 شخصا، حيث امتلأ المركز باللاجئين وبات غير قادر على استيعاب أعداد أكبر. ويتميز المركز بأنه مصمم لاستقبال المواطنين خلال فصل الشتاء والصيف ويحتوي على ساحة كبيرة وملاعب عدة مناسبة للأطفال.دار الأيتام كان الأيتام من أوائل الذين تم إجلاؤهم من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك حيث تم إيواءهم في مركز "سبوتنيك" للأيتام في المنطقة برفقة المربيات الللواتي قلن لوكالة "سبوتنيك":وختمت قائلة: " لقد استقرينا هنا، المكان دافئ ويتم إطعامنا كما نأمل ألا يستمر هذا الوضع لفترة طويلة". "ليس لدى الرجال ما يفعلونه هنا" يأتون من كل حدب وصوب إلى نقطة الإقامة ليس فقط بالحافلات، ولكن بسياراتهم الخاصة حيث جلب المواطن المتقاعد، أندري بتروفيتش، أخته وابنتها والأولاد من تيلمانوفو.وقال أندري بتروفيتش لوكالة "سبوتنيك":وعن المدة التي قد يستغرقها هذا الوضع التصعيدي في وطنه قال أندري للوكالة: "من يستطيع أن يقول الآن. حتى اليوم نشكر الله أنه لا يوجد هجوم واسع النطاق في أي مكان يقومون فقط بإطلاق النار وعلى الأقل يتم إجلاء السكان بطريقة منظمة ففي عام 2014 لم يحدث ذلك وبدونا مثل الدمى".مساعي للحاق بقافلة اللاجئين في المنطقة التي تقع فيها مراكز الإيواء تتواجد فيها أعداد كثيرة من النساء اللواتي لديهن أطفال أعمارهم لا تتعدى 3 سنوات. كان أحدهم محاورات "سبوتنيك" إيلينا التي قدمت مع عائلتها من مدينة يناكييفو الواقعة في ضواحي دونيتسك وقالت "وصلنا من يناكييفو في 19 فبراير/ شباط مع العائلة وبصورة أدق لحقنا بالحافلات التي كانت تجلي المواطنين، انتقلنا بسيارتنا وانضممنا إلى القافلة".وأضافت ايلينا: "في البداية فقدنا قافلتنا وكدنا أن نضيع في المنطقة لكن من حسن حظنا استطعنا اللحاق بالقافلة حتى وصلنا إلى الحدود.وأسرتنا تتألف من خمسة أشخاص أنا و4 أطفال بينهم رضيع، بالإضافة إلى أخ معاق بحاجة لمساعدة مستمرة".وفي حديثها عن كيفية عبور الحدود الروسية قالت ايلينا: "وصلنا إلى الحدود عند نقطة تفتيش أوسبينكا خلال منتصف الليل، وفي الساعة الثانية بعد الظهر فقط كنا على الأراضي الروسية بسبب ازدحام المروري بلغ طوله 22 كيلومترًا".وعند الوصول إلى النقطة الإقامة المؤقتة قالت ايلينا:في الوقت نفسه، كانت عائلة إيلينا تستعد للإخلاء منذ أيام حيث علقت ايلينا على الموضوع قائلة: "لقد أخذنا الكثير من الأشياء معنا حتى البطانيات. اعتقدنا أننا سنكون على الطريق، ولكن اتضح أنه تم تنظيم مركز للإقامة الفورية ولدينا كل شيء، الظروف مقبولة والجو دافئ في المكان بالرغم من الشتاء".وتأمل إيلينا أن تعود هي وعائلتها إلى المنزل قريبًا قائلة "آمل ألا يستمر هذا طويلاً وسنتعامل مع كل شيء بسرعة لم يتم استهداف بلدتنا يناكيوفو بعد وهذا جيد، لقد تم إجلاؤنا تحسبا لوقوع المواجهات".وتابعت ايلينا: "قرار الإخلاء جاء لأنه خلال حرب 2014 لم يكن لدينا وقت لمغادرة المنطقة وعانينا كثيرا خصوصا مع توتر الأوضاع، حيث سمعنا أصوات الانفجارات ووصلنا إلى وقت لم يبقى لدينا ما نأكله والآن قررنا المغادرة مبكرًا وعدم المخاطرة بذلك مرة أخرى".في ساحة مركز الإيواء قليل من الناس، حيث يصطف الأكثرية والبالغون في طوابير للحصول على المساعدات النقدية، التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا. كما يركض الأطفال حول المركز ويلعبون في الملاعب، يبتسم الناس ومتفائلون للغاية بشكل عام.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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